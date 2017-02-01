Запорожским спасателям пришлось доставать из покореженного авто мужчину после ДТП в Бердянске.
Автомобиль "Nissan Maxima" влетел в дерево, водителя зажало, но он, к счастью, остался жив, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Спасатели помогли пострадавшему выбраться и передали его медикам.
Мужчина госпитализирован.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожье 40-летний учитель развращал 15-летнюю девочку.
Автомобиль "Nissan Maxima" влетел в дерево, водителя зажало, но он, к счастью, остался жив, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Спасатели помогли пострадавшему выбраться и передали его медикам.
Мужчина госпитализирован.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожье 40-летний учитель развращал 15-летнюю девочку.
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