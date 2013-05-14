Сообщение об этом поступило в Александровское отделение полиции Днепровского отдела полиции ГУ Нацполиции в Запорожской области.Расследование установило, что преступником является 40-летний бывший учитель, а совратил он 15-летнюю студентку.Интересно, что ни подозреваемый, ни потерпевшая факт сексуальной связи не признают, поэтому следователи назначили ряд судебных экспертиз, сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области.Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом, ему " светит " до 5 лет лишения свободы.