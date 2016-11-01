Ветеран АТО из Михайловского района решил сделать хорошее дело, но даже не ожидал, каким сюрпризом ответит ему на это судьба.
Демобилизованный участник АТО Владимир Накалюжный был шокирован тем, что в селе Любимовка Михайловского района неизвестные сожгли крест на могиле его побратима Коли Прохорова, который погиб в Иловайском котле.
"Индустриалка" уже писала, что Владимир вместе с побратимом из Михайловки Сергеем Киенко, который в 4-ю волну мобилизации попал в АТО и служил механиком-водителем БМП в 20-м батальоне 93-й бригады, решили взять заменить обгоревший крест на новый.
С этой мыслью Владимир Накалюжный посетил Михайловское высшее профессиональное училище, в котором учились ребята, в том числе и погибший Николай Прохоров.
Администрация училища приняла решение купить крест, а задачей ребят стала установка. В училище принято поддерживать связь с выпускниками, для многих этот коллектив стал второй семьей.
Во время всех этих хлопот по восстановлению креста на могиле Коли Прохорова произошло еще одно удивительное событие - наш мир воистину тесен.
В училище Владимир Накалюжный рассказал заместителю директора училища по учебно-воспитательной работе Людмиле Макаровой о письме, которое стало для него оберегом.
Когда он с ребятами из первого гаубичного дивизиона 55-й артбригады попал в окружение под Дебальцево в начале 2015 года, к ним смогли прорваться волонтеры. Кроме продуктов и других нужных вещей, они привезли письма и детские рисунки. Один такой треугольничек тогда достался Володе. Его написала 9-классница из Михайловски Надя Сулимка. Теплое и искреннее послание так растрогало бойца, что он все время носил его в кармане возле сердца. Потрепанное, оно до сих пор хранится у него дома вместе с другими рисунками, которые ему передавали волонтеры уже потом.
Мы не раз писали о наших земляках, которых при выходе из-под Дебальцево Бог отвел от верной гибели. За рулем одной из машин - обстрелянных, ехавших с выключенными фарами и выбитыми стеклами в лютый мороз, - был Вова. За спиной были побратимы, каждый наверняка молился, думал о своих и просто хотел жить. Но то письмо в кармане грело, а буквы, написанные детской еще рукой, дарили надежду, что все не зря.
И надо же было такому случиться, что умница и красавица Надя сейчас учится на втором курсе михайловского училища!
Из кипы писем и рисунков Володе досталось письмо именно с его малой Родины.
- Если бы ребята сами не пришли и не рассказали, как это для них было важно, я бы не поверила. А, оказывается, ребята так их ждали, берегли и сейчас это все хранится дома как реликвия, как оберег, - говорит Людмила Макарова. - Эта история стала для нас шоком в хорошем смысле. Вот как тесен наш мир.
Сама Надя тоже не ожидала, что ее письмо станет таким важным для кого-то из воинов. Она очень близко воспринимает происходящее на востоке страны, и даже о погибшем Коле Прохорове написала очень трогательный стих, который слушать без слез невозможно.
- Во время занятий меня вызвали к Людмиле Ивановне, но я даже подумать не могла, что тут меня ждет человек, которому дошло мое письмо, - рассказала Надя. - Было очень приятно, что мое письмо стало столь важным.
Это единственное письмо, написанное девушкой в АТО. Единственное, но написанное от всей души.
Демобилизованный участник АТО Владимир Накалюжный был шокирован тем, что в селе Любимовка Михайловского района неизвестные сожгли крест на могиле его побратима Коли Прохорова, который погиб в Иловайском котле.
"Индустриалка" уже писала, что Владимир вместе с побратимом из Михайловки Сергеем Киенко, который в 4-ю волну мобилизации попал в АТО и служил механиком-водителем БМП в 20-м батальоне 93-й бригады, решили взять заменить обгоревший крест на новый.
С этой мыслью Владимир Накалюжный посетил Михайловское высшее профессиональное училище, в котором учились ребята, в том числе и погибший Николай Прохоров.
Администрация училища приняла решение купить крест, а задачей ребят стала установка. В училище принято поддерживать связь с выпускниками, для многих этот коллектив стал второй семьей.
Во время всех этих хлопот по восстановлению креста на могиле Коли Прохорова произошло еще одно удивительное событие - наш мир воистину тесен.
В училище Владимир Накалюжный рассказал заместителю директора училища по учебно-воспитательной работе Людмиле Макаровой о письме, которое стало для него оберегом.
Когда он с ребятами из первого гаубичного дивизиона 55-й артбригады попал в окружение под Дебальцево в начале 2015 года, к ним смогли прорваться волонтеры. Кроме продуктов и других нужных вещей, они привезли письма и детские рисунки. Один такой треугольничек тогда достался Володе. Его написала 9-классница из Михайловски Надя Сулимка. Теплое и искреннее послание так растрогало бойца, что он все время носил его в кармане возле сердца. Потрепанное, оно до сих пор хранится у него дома вместе с другими рисунками, которые ему передавали волонтеры уже потом.
Мы не раз писали о наших земляках, которых при выходе из-под Дебальцево Бог отвел от верной гибели. За рулем одной из машин - обстрелянных, ехавших с выключенными фарами и выбитыми стеклами в лютый мороз, - был Вова. За спиной были побратимы, каждый наверняка молился, думал о своих и просто хотел жить. Но то письмо в кармане грело, а буквы, написанные детской еще рукой, дарили надежду, что все не зря.
И надо же было такому случиться, что умница и красавица Надя сейчас учится на втором курсе михайловского училища!
Из кипы писем и рисунков Володе досталось письмо именно с его малой Родины.
- Если бы ребята сами не пришли и не рассказали, как это для них было важно, я бы не поверила. А, оказывается, ребята так их ждали, берегли и сейчас это все хранится дома как реликвия, как оберег, - говорит Людмила Макарова. - Эта история стала для нас шоком в хорошем смысле. Вот как тесен наш мир.
Сама Надя тоже не ожидала, что ее письмо станет таким важным для кого-то из воинов. Она очень близко воспринимает происходящее на востоке страны, и даже о погибшем Коле Прохорове написала очень трогательный стих, который слушать без слез невозможно.
- Во время занятий меня вызвали к Людмиле Ивановне, но я даже подумать не могла, что тут меня ждет человек, которому дошло мое письмо, - рассказала Надя. - Было очень приятно, что мое письмо стало столь важным.
Это единственное письмо, написанное девушкой в АТО. Единственное, но написанное от всей души.
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