Реформирование системы здравоохранения – это, безусловно, одна из самых необходимых реформ в Украине. Одним из последних нововведений в сфере медицины стало решение о создании госпитальных округов, которые создают, дабы наладить работу сети медучреждений во всех регионах Украины.
Это значит, что теперь будет определяться больница интенсивного лечения, которая будет наиболее мощной в округе. Остальные больницы будут перепрофилированы таким образом, чтобы там предоставлялись услуги, которые требуют менее высокотехнологичного оборудования. В рамках реформы власть и громада региона будут сами решать, сколько и какие больницы нужны.
30 ноября 2016 года на заседании Кабинета Министров Украины была принята концепция реформирования системы здравоохранения. Планируется, что в течение трех лет Украина полностью изменит систему взаимоотношений между врачами и пациентами и перейдет на страховую медицину.
- Медицина в Украине остро нуждается в реформах. Но, не смотря на то, что создание госпитальных округов – это важный шаг, в существующих условиях он может оказаться преждевременным. Ведь чтобы запустить новый механизм, нужно хорошо подготовить "почву". Пациенты и медики плохо осведомлены о том, как должна работать система госпитальных округов, - считает глава комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения, депутат фракции "Об’єднання "Самопоміч" - Запорожье Андрей Маляренко. - Создание округов должно проходить максимально прозрачно и публично. Ведь отсутствие нормативно-правовой базы для их создания дает возможность спекулировать на этой теме. Необходимо непосредственное привлечение медиков и общественности к решению данной проблемы. Плюс ко всему, правительство должно четко определить финансовую ответственность за этот процесс. Поскольку медицинской субвенции сегодня катастрофически не хватает, а передача финансирования коммунальных услуг больниц на местные бюджеты вообще привела к существенному сокращению бюджетов районов и городов. Если не будет напрямую дополнительного государственного финансирования на достройку, дооснащение больниц интенсивного лечения, перепрофилирование больниц, или это возложат на бюджеты регионов, то ничего положительного не произойдет!.
Городская фракция "Об’єднання "Самопоміч" решила обратить внимание общественности к данной проблеме. Мы направляем обращение в Кабинет Министров с требованием, подготовить соответствующую нормативную базу в вопросе создания госпитальных округов в Запорожье и области,- резюмировал депутат и врач Андрей Маляренко.
Для справки: госпитальный округ – это объединение учреждений здравоохранения, расположенных на соответствующей территории, обеспечивает предоставление вторичной (специализированной) медицинской помощи в полном объеме населению этих территорий, образуется на основе критериев, установленных нормативным актом, и действует в соответствии с примерным положением, которое разрабатывается и утверждается Министерством охраны здоровья.
Это значит, что теперь будет определяться больница интенсивного лечения, которая будет наиболее мощной в округе. Остальные больницы будут перепрофилированы таким образом, чтобы там предоставлялись услуги, которые требуют менее высокотехнологичного оборудования. В рамках реформы власть и громада региона будут сами решать, сколько и какие больницы нужны.
30 ноября 2016 года на заседании Кабинета Министров Украины была принята концепция реформирования системы здравоохранения. Планируется, что в течение трех лет Украина полностью изменит систему взаимоотношений между врачами и пациентами и перейдет на страховую медицину.
- Медицина в Украине остро нуждается в реформах. Но, не смотря на то, что создание госпитальных округов – это важный шаг, в существующих условиях он может оказаться преждевременным. Ведь чтобы запустить новый механизм, нужно хорошо подготовить "почву". Пациенты и медики плохо осведомлены о том, как должна работать система госпитальных округов, - считает глава комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения, депутат фракции "Об’єднання "Самопоміч" - Запорожье Андрей Маляренко. - Создание округов должно проходить максимально прозрачно и публично. Ведь отсутствие нормативно-правовой базы для их создания дает возможность спекулировать на этой теме. Необходимо непосредственное привлечение медиков и общественности к решению данной проблемы. Плюс ко всему, правительство должно четко определить финансовую ответственность за этот процесс. Поскольку медицинской субвенции сегодня катастрофически не хватает, а передача финансирования коммунальных услуг больниц на местные бюджеты вообще привела к существенному сокращению бюджетов районов и городов. Если не будет напрямую дополнительного государственного финансирования на достройку, дооснащение больниц интенсивного лечения, перепрофилирование больниц, или это возложат на бюджеты регионов, то ничего положительного не произойдет!.
Городская фракция "Об’єднання "Самопоміч" решила обратить внимание общественности к данной проблеме. Мы направляем обращение в Кабинет Министров с требованием, подготовить соответствующую нормативную базу в вопросе создания госпитальных округов в Запорожье и области,- резюмировал депутат и врач Андрей Маляренко.
Для справки: госпитальный округ – это объединение учреждений здравоохранения, расположенных на соответствующей территории, обеспечивает предоставление вторичной (специализированной) медицинской помощи в полном объеме населению этих территорий, образуется на основе критериев, установленных нормативным актом, и действует в соответствии с примерным положением, которое разрабатывается и утверждается Министерством охраны здоровья.
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