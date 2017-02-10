В Бердянске в одном из частных домовладений возник пожар.
Прибывшие на место вызова по проулку Бастионном спасатели, определили, что горит летняя кухня.
Благодаря слаженным действиям, спасатели справились с огнем буквально за 14 минут, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожье маршрутка насмерть сбила женщину.
Прибывшие на место вызова по проулку Бастионном спасатели, определили, что горит летняя кухня.
Благодаря слаженным действиям, спасатели справились с огнем буквально за 14 минут, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожье маршрутка насмерть сбила женщину.
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