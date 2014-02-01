Театр "Запорожская новая драма" сегодня, 11 февраля, в 17:00 представит спектакль "За межами страху (текстові імпровізації)".
Этот спектакль уже был презентован в 6 прифронтовых городах Донецкой и Луганской областей в рамках "Театральной лаборатории".
Спектакль построен на драматических монологах, импровизациях и общении с аудиторией. Это честный диалог актеров и зрителей друг с другом и с самими собой. Каждый спектакль не похож на предыдущий. Поэтому до последнего останется загадкой, какой станет главная тема для Запорожья.
Спектакль покажут в Запорожском областном художественном музее (ул. Независимой Украины 76Б)
Вход по благотворительным взносам от 50 грн.
Этот спектакль уже был презентован в 6 прифронтовых городах Донецкой и Луганской областей в рамках "Театральной лаборатории".
Спектакль построен на драматических монологах, импровизациях и общении с аудиторией. Это честный диалог актеров и зрителей друг с другом и с самими собой. Каждый спектакль не похож на предыдущий. Поэтому до последнего останется загадкой, какой станет главная тема для Запорожья.
Спектакль покажут в Запорожском областном художественном музее (ул. Независимой Украины 76Б)
Вход по благотворительным взносам от 50 грн.
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