Новый год воспитанники детско-юношеских футбольных школ Украины открыли традиционным турниром – "Зимний Кубок ДЮФЛУ". На первом этапе в борьбу за трофей вступили тридцать пять команд ребят 2001 г.р, представляющих лучшие детско-юношеские футбольные школы Украины.
Игры Кубка ДЮФЛУ стартовали сразу в восьми городах Украины. На первом этапе команды определяют лучших в своих группах.
Воспитанники запорожской ДЮСШ "Металлург" под руководством Ивана Богатыря, играли в Мариуполе. Соперниками нашей команды были футболисты школ местного "Ильичевца" и "Азовстали", а так же донецкая команда "Шахтер-2002".
В стартовом матче "Металлургу" противостоял местный "Ильичевец". В первом тайме запорожцы повели в счете 0:1 – гол на 7-й минуте забил Сидоров. А во второй половине матча игра выровнялась, "Ильчевец" забил ответный гол на 42-й минуте. Как результат - ничья 1:1.
Во второй игре команде Ивана Богатыря противостояли воспитанники академии "Шахтера". Преимущество "Металлурга" в этом матче было безоговорочным. И воплотить в голы его удалось трижды – на 40-й минуте счет открыл Каведяев, потом дубль оформил Варяник (43, 58).
В заключительной игре группового этапа с мариупольской "Азовсталью" первый тайм закончился ничьей 1:1. За "Металлург" на 30-й минуте с пенальти забил Варяник. А вот во втором тайме запорожские ребята разыгрались и разгромили соперников, со счетом 4:1. Дубль записал в актив Сидоров (45, 55) а финальную точку поставил Каведяєв (58).
Таким образом, команда ДЮСШ "Металлург U-16" уверенно возглавила свою отборочную группу Кубка ДЮФЛУ.
На втором этапе команды, занявшие первое и второе место в своих группах, проведут стыковые матчи, их победители попадут в финал соревнований, который состоится с 8 по 12 марта 2017 в Конча-Заспе (манеж) и пгт. Счастливое Киевской области.
Соперник ДЮСШ "Металлург" в стыковых матчах пока не определился – им станет команда, занявшая второе место в группе, матчи которой проходят в Одессе. Поединок за выход в финал соперники проведут в Запорожье.
Автор – Ирина Гейм
Игры Кубка ДЮФЛУ стартовали сразу в восьми городах Украины. На первом этапе команды определяют лучших в своих группах.
Воспитанники запорожской ДЮСШ "Металлург" под руководством Ивана Богатыря, играли в Мариуполе. Соперниками нашей команды были футболисты школ местного "Ильичевца" и "Азовстали", а так же донецкая команда "Шахтер-2002".
В стартовом матче "Металлургу" противостоял местный "Ильичевец". В первом тайме запорожцы повели в счете 0:1 – гол на 7-й минуте забил Сидоров. А во второй половине матча игра выровнялась, "Ильчевец" забил ответный гол на 42-й минуте. Как результат - ничья 1:1.
Во второй игре команде Ивана Богатыря противостояли воспитанники академии "Шахтера". Преимущество "Металлурга" в этом матче было безоговорочным. И воплотить в голы его удалось трижды – на 40-й минуте счет открыл Каведяев, потом дубль оформил Варяник (43, 58).
В заключительной игре группового этапа с мариупольской "Азовсталью" первый тайм закончился ничьей 1:1. За "Металлург" на 30-й минуте с пенальти забил Варяник. А вот во втором тайме запорожские ребята разыгрались и разгромили соперников, со счетом 4:1. Дубль записал в актив Сидоров (45, 55) а финальную точку поставил Каведяєв (58).
Таким образом, команда ДЮСШ "Металлург U-16" уверенно возглавила свою отборочную группу Кубка ДЮФЛУ.
На втором этапе команды, занявшие первое и второе место в своих группах, проведут стыковые матчи, их победители попадут в финал соревнований, который состоится с 8 по 12 марта 2017 в Конча-Заспе (манеж) и пгт. Счастливое Киевской области.
Соперник ДЮСШ "Металлург" в стыковых матчах пока не определился – им станет команда, занявшая второе место в группе, матчи которой проходят в Одессе. Поединок за выход в финал соперники проведут в Запорожье.
Автор – Ирина Гейм
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