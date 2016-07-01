Игры Кубка ДЮФЛУ стартовали сразу в восьми городах Украины. На первом этапе команды определяют лучших в своих группах.Воспитанники запорожской ДЮСШ " Металлург " под руководством Ивана Богатыря, играли в Мариуполе. Соперниками нашей команды были футболисты школ местного " Ильичевца " и " Азовстали " , а так же донецкая команда " Шахтер-2002 " .В стартовом матче " Металлургу " противостоял местный " Ильичевец " . В первом тайме запорожцы повели в сч е те 0:1 – гол на 7-й минуте забил Сидоров. А во второй половине матча игра выровнялась, " Ильчевец " забил ответный гол на 42-й минуте. Как результат - ничья 1:1.Во второй игре команде Ивана Богатыря противостояли воспитанники академии " Шахтера " . Преимущество " Металлурга " в этом матче было безоговорочным. И воплотить в голы его удалось трижды – на 40-й минуте счет открыл Каведяев, потом дубль оформил Варяник (43, 58).В заключительной игре группового этапа с мариупольской " Азовсталью " первый тайм закончился ничьей 1:1. За " Металлург " на 30-й минуте с пенальти забил Варяник. А вот во втором тайме запорожские ребята разыгрались и разгромили соперников, со счетом 4:1. Дубль записал в актив Сидоров (45, 55) а финальную точку поставил Каведяєв (58).Таким образом, команда ДЮСШ " Металлург U-16 " уверенно возглавила свою отборочную группу Кубка ДЮФЛУ.На втором этапе команды, занявшие первое и второе место в своих группах, проведут стыковые матчи, их победители попадут в финал соревнований, который состоится с 8 по 12 марта 2017 в Конча-Заспе (манеж) и пгт. Счастливое Киевской области.Соперник ДЮСШ " Металлург " в стыковых матчах пока не определился – им станет команда, занявшая второе место в группе, матчи которой проходят в Одессе. Поединок за выход в финал соперники проведут в Запорожье.