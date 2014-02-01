Как и в предыдущие годы, торговля краснокнижными растенияим в нашем городе начинается ближе к 8 марта.Напомним, сбор или повреждение первоцветов, занесенных в Красную книгу Украины, а также торговля ими, запрещены. За нарушение этих правил предусмотрена ответственность по статье 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях в виде штрафа на сумму от 100 (1700 грн.) до 215 (3655 грн.) необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией объектов растительного мира или без таковой.Кроме того, за один экземпляр незаконно добытого растения, занесенного в Красную книгу Украины, предусмотрена соответствующая компенсация за их уничтожение, например черемша (лук медвежий) - 62 грн, шафран (крокусы), подснежники - от 49 до 62 грн в зависимости от вида, сон-трава - от 37 до 62 грн. в зависимости от вида, сообщает управление по делам прессы и информации ОГА.