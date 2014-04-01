"Люди могут говорить, что я не могу петь, но никто не посмеет сказать, что я не пою", - таков девиз главной героини спектакля "Незрівнянна!" Национального академического драмтеатра имени Франко, запорожская премьера которого состоялась в театре имени Магара.
Образ Флоренс Фостер Дженкинс, американской певицы без слуха и без голоса, но с огромным желанием выступать и верой в себя с блеском воплотила актриса Наталья Сумская. Спектакль об истории жизни Флоренс насіщен диалогами и музыкальными номерами в исполнении Натальи Сумской. Актриса сумела комично изобразить отсутствие слуха - ее героиня не попадает ни в одну ноту, но красивый от природы голос Натальи Сумской все равно не скроешь.
За время спектакля актриса сменила несколько костюмов – да каких! Она выходит в изящном серо-жемчужном балахоне и чалме, в платье в стиле итальянской комедии дель арте, в испанском костюме, в экстравагантном наряде с головным убором с перьями, в образе Дороти из сказки "Волшебник страны Оз"… Апофеозом стал полет над сценой в костюме ангела – в таком образе Флоренс действительно выступала в Карнеги-Холле, что стало вершиной ее карьеры.
Спектакль стал настоящим бенефисом для Натальи Сумской, блиставшей в роли Флоренс. Отлично играл и ее супруг Анатолий Хостикоев, поставивший спектакль по трагикомедии "Несравненная!" современного английского драматурга Питера Куилтера. Хостикоев исполнил роль бывшего пожарного, который тоже мечтает о сцене, даже играет на саксофоне, но боится публики - творческой наглости Флоренс ему явно не хватает. А концертмейстера Несравненной сыграл их сын Вячеслав Хостикоев. Выступают также другие актеры театра имени Франко, приехал из Киева и театральный оркестр.
- Понравилось все! – делится впечатлениями с "Индустриалкой" домохозяйка Виктория Гулько. - Пришли посмотреть на Наталью Сумскую. Хорошо играет, умничка! Единственное, что обидно – приехали такие артисты, а в зале есть свободные места, нет аншлага. (Билеты стоили от 180 до 590 грн. – С. О.). И актеры это видят со сцены. Напишите, пожалуйста, чтобы распространяли билеты по организациям, по предприятиям, чтобы, когда артисты приезжали к нам город, зал был полон.
- Любим театр, пришли на Хостикоева, - говорят зрителя Светлана и Юрий (работают экономистами). – Смотрим второй или третий спектакль с его участием. А на Сумскую пришли впервые. Если честно, то до сегодняшнего дня не знали, что у актрисы Ольги Сумской есть сестра. Понравились оба – и Анатолий Хостикоев, и Наталья Сумская. Время спектакля пролетело, как одно мгновение. Очень интересно!
Кстати, очередной спектакль с участием Анатолия Хостикоева, а также Владимира Горянского запорожцы смогут увидеть в театре имени Магара совсем скоро – 2 марта там покажут комедию "Он – моя сестра".
…Напомним, что наш город для Натальи Сумской – особый. Здесь будущая актриса жила с 10 до 17 лет, сначала на улице Гоголя, потом – на улице Школьной.
Как признавалась Наталья Сумская в эксклюзивном интервью "Индустриалке", Запорожье для нее – родной город.
Фото Александра Прилепы
Образ Флоренс Фостер Дженкинс, американской певицы без слуха и без голоса, но с огромным желанием выступать и верой в себя с блеском воплотила актриса Наталья Сумская. Спектакль об истории жизни Флоренс насіщен диалогами и музыкальными номерами в исполнении Натальи Сумской. Актриса сумела комично изобразить отсутствие слуха - ее героиня не попадает ни в одну ноту, но красивый от природы голос Натальи Сумской все равно не скроешь.
За время спектакля актриса сменила несколько костюмов – да каких! Она выходит в изящном серо-жемчужном балахоне и чалме, в платье в стиле итальянской комедии дель арте, в испанском костюме, в экстравагантном наряде с головным убором с перьями, в образе Дороти из сказки "Волшебник страны Оз"… Апофеозом стал полет над сценой в костюме ангела – в таком образе Флоренс действительно выступала в Карнеги-Холле, что стало вершиной ее карьеры.
Спектакль стал настоящим бенефисом для Натальи Сумской, блиставшей в роли Флоренс. Отлично играл и ее супруг Анатолий Хостикоев, поставивший спектакль по трагикомедии "Несравненная!" современного английского драматурга Питера Куилтера. Хостикоев исполнил роль бывшего пожарного, который тоже мечтает о сцене, даже играет на саксофоне, но боится публики - творческой наглости Флоренс ему явно не хватает. А концертмейстера Несравненной сыграл их сын Вячеслав Хостикоев. Выступают также другие актеры театра имени Франко, приехал из Киева и театральный оркестр.
- Понравилось все! – делится впечатлениями с "Индустриалкой" домохозяйка Виктория Гулько. - Пришли посмотреть на Наталью Сумскую. Хорошо играет, умничка! Единственное, что обидно – приехали такие артисты, а в зале есть свободные места, нет аншлага. (Билеты стоили от 180 до 590 грн. – С. О.). И актеры это видят со сцены. Напишите, пожалуйста, чтобы распространяли билеты по организациям, по предприятиям, чтобы, когда артисты приезжали к нам город, зал был полон.
- Любим театр, пришли на Хостикоева, - говорят зрителя Светлана и Юрий (работают экономистами). – Смотрим второй или третий спектакль с его участием. А на Сумскую пришли впервые. Если честно, то до сегодняшнего дня не знали, что у актрисы Ольги Сумской есть сестра. Понравились оба – и Анатолий Хостикоев, и Наталья Сумская. Время спектакля пролетело, как одно мгновение. Очень интересно!
Кстати, очередной спектакль с участием Анатолия Хостикоева, а также Владимира Горянского запорожцы смогут увидеть в театре имени Магара совсем скоро – 2 марта там покажут комедию "Он – моя сестра".
…Напомним, что наш город для Натальи Сумской – особый. Здесь будущая актриса жила с 10 до 17 лет, сначала на улице Гоголя, потом – на улице Школьной.
Как признавалась Наталья Сумская в эксклюзивном интервью "Индустриалке", Запорожье для нее – родной город.
Фото Александра Прилепы
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