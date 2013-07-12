Повх выиграла дистанцию 60 метров с новым лучшим результатом сезона - 7,14 с. В мировом топ-листе это время четвертое.Напомним, в этом феврале Повх уже побеждала в турнирах в Дюссельдорфе (Германия) и Мондвилле (Франция), сообщает ФЛАУ.