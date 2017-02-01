В Запорожье в районе пересечения улицы Украинской и проспекта Соборного маршрутное такси "Богдан" сбило женщину-пешехода.
Об этом "Индустриалке" сообщили очевидцы.
Судя по всему удар был настолько сильным, что тело женщины оказалось в нескольких метрах позади маршрутки, или же автобус просто переехал женщину.
На месте трагедии работали медики и правоохранители.
Как сообщала "Индустриалка", появилось видео избиения патрульного в Запорожье.
Об этом "Индустриалке" сообщили очевидцы.
Судя по всему удар был настолько сильным, что тело женщины оказалось в нескольких метрах позади маршрутки, или же автобус просто переехал женщину.
На месте трагедии работали медики и правоохранители.
Как сообщала "Индустриалка", появилось видео избиения патрульного в Запорожье.
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