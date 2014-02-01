Еще один норматив на зимний чемпионат Европы выполнили запорожские легкоатлеты.
На открытом чемпионате Киева, который проходил в манеже столичной школы высшего спортивного мастерства, высокий результат показал воспитанник СК "Металлург" Данил Курта. 20-летний запорожец выиграл в финале бега на 60 м с результатом 6,72 секунды. И этот показатель на две сотые выше норматива на чемпионат Европы в помещении, который состоится 3-5 марта в Белграде (Сербия). Отметим, что в финале Данилу удалось на 14 сотых секунды опередить опытного Игоря Бодрова.
В соревнованиях женщин две медали завоевала Анатасия Брызгина. Представительница спортклуба "Металлург" была лучшей на дистанции 400 м с результатом 54.73 сек. Кроме того спортсменка заняла второе место на 200-метровке, причем уступила Настя только своей титулованной сестре Елизавете Брызгиной. Бронзовый призер Лондона-2012 Елизавета показала результат 24,35 сек, против 24,50 Анастасии.
В соревнованиях мужчин также вторым в беге на 200 м стал Алексей Ремень - 22.55 сек.
В шаге от награды остановилась Елизавета Тониевич, которая стала четвертой в секторе прыжков в длину – 5 м 66 сек.
Для большинства участников это был контрольный старт перед Кубком Украины, он уже завтра 11 февраля начнется в этом же манеже, а так же перед чемпионатом Украины, который 17-19 февраля будут принимать Сумы.
Автор – Ирина Гейм
Как сообщала "Индустриалка", футбольную форму от от комбината "Запорожсталь" получили и самые юные воспитанники детской футбольной школы "Металлург"
На открытом чемпионате Киева, который проходил в манеже столичной школы высшего спортивного мастерства, высокий результат показал воспитанник СК "Металлург" Данил Курта. 20-летний запорожец выиграл в финале бега на 60 м с результатом 6,72 секунды. И этот показатель на две сотые выше норматива на чемпионат Европы в помещении, который состоится 3-5 марта в Белграде (Сербия). Отметим, что в финале Данилу удалось на 14 сотых секунды опередить опытного Игоря Бодрова.
В соревнованиях женщин две медали завоевала Анатасия Брызгина. Представительница спортклуба "Металлург" была лучшей на дистанции 400 м с результатом 54.73 сек. Кроме того спортсменка заняла второе место на 200-метровке, причем уступила Настя только своей титулованной сестре Елизавете Брызгиной. Бронзовый призер Лондона-2012 Елизавета показала результат 24,35 сек, против 24,50 Анастасии.
В соревнованиях мужчин также вторым в беге на 200 м стал Алексей Ремень - 22.55 сек.
В шаге от награды остановилась Елизавета Тониевич, которая стала четвертой в секторе прыжков в длину – 5 м 66 сек.
Для большинства участников это был контрольный старт перед Кубком Украины, он уже завтра 11 февраля начнется в этом же манеже, а так же перед чемпионатом Украины, который 17-19 февраля будут принимать Сумы.
Автор – Ирина Гейм
Как сообщала "Индустриалка", футбольную форму от от комбината "Запорожсталь" получили и самые юные воспитанники детской футбольной школы "Металлург"
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