- В этом году наша молодежная организация отмечает юбилей – 25 лет. Мы решили немного приукрасить план наших мероприятий таким замечательным семейным праздником. Сегодняшнее мероприятие дает возможность показать, насколько влюбленные пары знают друг друга. Сегодня будут конкурсы, развлечения, в финал битвы выйдут три пары, которые знают друг друга лучше всех, - отметил председатель молодежной организации комбината " Запорожсталь " Сергей Ильченко. – Комбинат " Запорожсталь " - это одна большая семья. И я надеюсь, что после сегодняшнего праздника у нас образуются новые семьи запорожсталевцев.К слову, без приятных подарков в этот замечательный вечер не остался никто. Призы, кроме победителей, получили все участники конкурсов. Также гостей ждала призовая лотерея....Воспитатель детского сада №142 Марина Челопитько и начальник участка отдела обслуживания систем противопожарной автоматики ПАО " Запорожсталь " Андрей Киретник признаются, что знакомы уже очень давно, но встречаться начали только летом прошлого года.- Мы рассчитываем весело, интересно провести время, - делятся ребята. - Регулярно участвуем в мероприятиях, которые организовывает молодежная организация " Запорожстали " , - КВН, всевозможные волонтерские акции, танцевальные батлы, " Молодежная среда " , семинары - такие мероприятия сплачивают коллектив, знакомят людей.Контролер управления контроля качества Ксения Харитонова и экономист отдела сводного анализа и отчетности финансовой дирекции ПАО " Запорожсталь " Иван Якущик познакомились на комбинате и встречаются уже полгода.- Познакомились случайно – в буфете. Стояли в очереди, встретились взглядом, - вспоминает Ксения.- Конечно, я ухаживал за Ксенией, стремился и наконец-то добился, - говорит Иван. - Мы 100% половинки одного целого.Несмотря на то, что в подобном праздничном конкурсе ребята принимают участие впервые, настроены они, конечно же, на победу.