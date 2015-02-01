Накануне Дня влюбленных, который во всем мире отмечают 14 февраля, в ДК металлургов молодые запорожсталевцы провели праздник "Две половинки одного целого". Участие в мероприятии приняли около 30 пар – как семейных, так и влюбленных, помолвленных. Влюбленных ждали различные конкурсные задания – интеллектуальные, спортивные, творческие и даже несколько каверзные и замысловатые.
- В этом году наша молодежная организация отмечает юбилей – 25 лет. Мы решили немного приукрасить план наших мероприятий таким замечательным семейным праздником. Сегодняшнее мероприятие дает возможность показать, насколько влюбленные пары знают друг друга. Сегодня будут конкурсы, развлечения, в финал битвы выйдут три пары, которые знают друг друга лучше всех, - отметил председатель молодежной организации комбината "Запорожсталь" Сергей Ильченко. – Комбинат "Запорожсталь" - это одна большая семья. И я надеюсь, что после сегодняшнего праздника у нас образуются новые семьи запорожсталевцев.
К слову, без приятных подарков в этот замечательный вечер не остался никто. Призы, кроме победителей, получили все участники конкурсов. Также гостей ждала призовая лотерея.
...Воспитатель детского сада №142 Марина Челопитько и начальник участка отдела обслуживания систем противопожарной автоматики ПАО "Запорожсталь" Андрей Киретник признаются, что знакомы уже очень давно, но встречаться начали только летом прошлого года.
- Мы рассчитываем весело, интересно провести время, - делятся ребята. - Регулярно участвуем в мероприятиях, которые организовывает молодежная организация "Запорожстали", - КВН, всевозможные волонтерские акции, танцевальные батлы, "Молодежная среда", семинары - такие мероприятия сплачивают коллектив, знакомят людей.
Контролер управления контроля качества Ксения Харитонова и экономист отдела сводного анализа и отчетности финансовой дирекции ПАО "Запорожсталь" Иван Якущик познакомились на комбинате и встречаются уже полгода.
- Познакомились случайно – в буфете. Стояли в очереди, встретились взглядом, - вспоминает Ксения.
- Конечно, я ухаживал за Ксенией, стремился и наконец-то добился, - говорит Иван. - Мы 100% половинки одного целого.
Несмотря на то, что в подобном праздничном конкурсе ребята принимают участие впервые, настроены они, конечно же, на победу.
Фото Александра Прилепы
- В этом году наша молодежная организация отмечает юбилей – 25 лет. Мы решили немного приукрасить план наших мероприятий таким замечательным семейным праздником. Сегодняшнее мероприятие дает возможность показать, насколько влюбленные пары знают друг друга. Сегодня будут конкурсы, развлечения, в финал битвы выйдут три пары, которые знают друг друга лучше всех, - отметил председатель молодежной организации комбината "Запорожсталь" Сергей Ильченко. – Комбинат "Запорожсталь" - это одна большая семья. И я надеюсь, что после сегодняшнего праздника у нас образуются новые семьи запорожсталевцев.
К слову, без приятных подарков в этот замечательный вечер не остался никто. Призы, кроме победителей, получили все участники конкурсов. Также гостей ждала призовая лотерея.
...Воспитатель детского сада №142 Марина Челопитько и начальник участка отдела обслуживания систем противопожарной автоматики ПАО "Запорожсталь" Андрей Киретник признаются, что знакомы уже очень давно, но встречаться начали только летом прошлого года.
- Мы рассчитываем весело, интересно провести время, - делятся ребята. - Регулярно участвуем в мероприятиях, которые организовывает молодежная организация "Запорожстали", - КВН, всевозможные волонтерские акции, танцевальные батлы, "Молодежная среда", семинары - такие мероприятия сплачивают коллектив, знакомят людей.
Контролер управления контроля качества Ксения Харитонова и экономист отдела сводного анализа и отчетности финансовой дирекции ПАО "Запорожсталь" Иван Якущик познакомились на комбинате и встречаются уже полгода.
- Познакомились случайно – в буфете. Стояли в очереди, встретились взглядом, - вспоминает Ксения.
- Конечно, я ухаживал за Ксенией, стремился и наконец-то добился, - говорит Иван. - Мы 100% половинки одного целого.
Несмотря на то, что в подобном праздничном конкурсе ребята принимают участие впервые, настроены они, конечно же, на победу.
Фото Александра Прилепы
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