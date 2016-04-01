Как сообщил нам менеджер по связям с общественностью при запорожской школе футбола "Металлург" Игорь Пивень, у них в школе состоялось торжественное вручение команде U-6 новой игровой и вратарской формы. Тренер команды Игорь Дудник. Вручал форму директор футбольной школы "Металлург" Дмитрий Запороженко. U-6 - это самые младшие воспитанники в футбольной школе "Металлург". Как они были счастливы!