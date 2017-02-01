К чему это приведет, догадаться не сложно — углем снабжаются работающие украинские тепловые электростанции. Без угля неизбежна их остановка. Вслед за ней — веерные отключения, если не мрак во всей стране.Отказ от украинского угля с неконтролируемых территорий Донбасса приведет к необходимости покупать его напрямую у фактического агрессора – России, за доллары, по ценам значительно выше внутренних. Или есть другой вариант?Об этом " Индустриалка " спросила уОтвет был таков — вариантов нет, надо снять блокаду.- Из-за блокады украинская энергетика испытывает огромный дефицит угля, - сказал в интервью генеральный директор комбината " Запорожсталь " Ростислав Шурма. - На сегодняшний день тепловая генерация составляет более 30 процентов всей электроэнергии, которая производится в Украине. А что такое энергетика для экономики и для людей? Энергетика - это хребет, на котором держится вся индустрия, не важно — это металлургическое предприятие или швейная фабрика, электротранспорт или цех по производству товаров народного потребления. Это обеспечение светом и теплом десятков миллионов граждан Украины.Если эта проблема не будет решена в ближайшее время, то мы опять окажемся на грани веерных отключений, и будет нарушен нормальный баланс во всей экономике Украины. Более того - экономика Украины окажется на грани катастрофы и коллапса.А теперь давайте проанализируем, кому выгодна эта блокада. Если заблокирована поставка угля, то, значит, где-то его нужно купить. Гипотетически уголь можно купить где угодно - в Австралии, Южной Африке, в Америке. Но чтобы реально его привезти в Украину — понадобится три месяца. Однако у нас в течение одного месяца без угля все остановится. Поэтому единственное место, где можно купить уголь быстро, это Российская Федерация.Вот и получается, что единственным выгодным получателем от этой блокады будет Российская Федерация. И нам придется в срочном порядке покупать там уголь по мировым ценам. Поэтому снять блокаду нужно как можно быстрее — от этого зависит благополучие граждан Украины.Блокирование поставок угля марки "А" с Луганщины лишит 60 тысяч шахтеров заработной платы. Об этом во время часа вопросов к правительству сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.В то же время он подчеркнул, что цена украинского угля составляет 1730 гривен за тонну - " Если мы полностью откажемся от угля из зоны АТО, цена диверсифицированного угля составит не меньше 3000 гривен", - сказал Насалик.