Так, стажером на должность созданного с 1 февраля департамента информационной деятельности и коммуникации с общественностью ЗОГА принят киевлянин Олег Макаревич. Новый руководитель, как говорится в его аккаунте в Facebook, – учредитель продакшн-студии " MGA Media production " , специализирующейся на создании видео-контента.Департамент создан на базе двух управлений - по вопросам внутренней политики и связей с общественностью и по делам прессы и информации. Их руководители на данный момент остаются прежними - Александр Зубченко и Леван Шишинашвили соответственно.Новый департамент подчиняется непосредственно губернатору Константину Брылю, который и будет ставить задачи новому руководителю. Нет сомнений, что новая структура создана в том числе и в рамках подготовки к выборам.Остается добавить, что общественность уже неоднократно возмущалась тем, что на руководящих постах в Запорожье находятся люди неместные, которые, выполнив определенные задачи, уезжают в города, из которых приехали и где зачастую находятся их семьи.