В ходе отработки территории областного центра сотрудники управления уголовного розыска ГУНП в Запорожской области установили местонахождение гражданина, обоснованно подозревающегося в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Парня задержали проспекте Соборном.Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили и изъяли у него целый арсенал: пистолет Макарова с шестью патронами калибра 9 мм., травматический пистолет с несколькими полностью снаряженными магазинами и нож. Изъятое направлено в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД. Там будет установлено происхождение оружия и оставленный им криминальный след.Владелец арсенала задержан согласно ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. Теперь в перечень уголовных правонарушений, в которых его обоснованно подозревают, добавится еще и незаконное обращение с оружием и боеприпасами.Источник: отдел коммуникации полиции Запорожской области