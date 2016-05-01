Сертификаты участникам вручала супруга Президента, президент Благотворительного фонда Порошенко Марина Порошенко.Напомним, что наша область стала пилотной для реализации трехлетнего научно-педагогического экспериментального проекта "Развитие инклюзивного образовательного пространства в Запорожской области " этого фонда и Министерства образования и науки Украины. Проект стартовал 15 июля прошлого года.Тренинг на тему инклюзивного образования (это совместное обучение обычных ребят и особенных детей, что способствует их интеграции в социум) объединил 75 специалистов психолого-медико-педагогических консультаций Запорожья и области.Вручая сертификаты, Марина Порошенко отметила, что ей очень приятно видеть, как с каждым тренингом — нынешний уже третий по счету - команда реформаторов инклюзивного образования в Украине становится все сильнее, поблагодарила тренеров, участников и всех причастных к этому делу.В результате реализации проекта, по словам губернатора Константина Брыля, в 47 общеобразовательных школах открыли 78 инклюзивных классов для 154 детей с особыми образовательными потребностями, а также 20 дошкольных групп с инклюзивной формой обучения.- Думаю, родители детей с особыми потребностями благодарны, что ребенок находится не дома на индивидуальном обучении или в интернате, а вместе со своими ровесниками, которые живут по соседству, - считает тренер, аналитик образовательной программы инклюзивного образования Благотворительного фонда Порошенко Лариса Шевчук. - Понять, как диагностировать ребенка, как простым языком рассказать мамам о проблемах и как их можно исправить, как построить коррекционную программу, чтобы ребенок смог встать на один уровень с другими - такие практические навыки получали специалисты на тренинге.Фото Александра Прилепы