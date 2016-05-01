Трехдневный тренинг "Инклюзивное образование — уровень сознания нации. Опыт. Перспективы", проходивший в запорожской школе-интернате "Джерело", завершился торжественным вручением сертификатов.
Сертификаты участникам вручала супруга Президента, президент Благотворительного фонда Порошенко Марина Порошенко.
Напомним, что наша область стала пилотной для реализации трехлетнего научно-педагогического экспериментального проекта "Развитие инклюзивного образовательного пространства в Запорожской области" этого фонда и Министерства образования и науки Украины. Проект стартовал 15 июля прошлого года.
Тренинг на тему инклюзивного образования (это совместное обучение обычных ребят и особенных детей, что способствует их интеграции в социум) объединил 75 специалистов психолого-медико-педагогических консультаций Запорожья и области.
Вручая сертификаты, Марина Порошенко отметила, что ей очень приятно видеть, как с каждым тренингом — нынешний уже третий по счету - команда реформаторов инклюзивного образования в Украине становится все сильнее, поблагодарила тренеров, участников и всех причастных к этому делу.
В результате реализации проекта, по словам губернатора Константина Брыля, в 47 общеобразовательных школах открыли 78 инклюзивных классов для 154 детей с особыми образовательными потребностями, а также 20 дошкольных групп с инклюзивной формой обучения.
- Думаю, родители детей с особыми потребностями благодарны, что ребенок находится не дома на индивидуальном обучении или в интернате, а вместе со своими ровесниками, которые живут по соседству, - считает тренер, аналитик образовательной программы инклюзивного образования Благотворительного фонда Порошенко Лариса Шевчук. - Понять, как диагностировать ребенка, как простым языком рассказать мамам о проблемах и как их можно исправить, как построить коррекционную программу, чтобы ребенок смог встать на один уровень с другими - такие практические навыки получали специалисты на тренинге.
Фото Александра Прилепы
Сертификаты участникам вручала супруга Президента, президент Благотворительного фонда Порошенко Марина Порошенко.
Напомним, что наша область стала пилотной для реализации трехлетнего научно-педагогического экспериментального проекта "Развитие инклюзивного образовательного пространства в Запорожской области" этого фонда и Министерства образования и науки Украины. Проект стартовал 15 июля прошлого года.
Тренинг на тему инклюзивного образования (это совместное обучение обычных ребят и особенных детей, что способствует их интеграции в социум) объединил 75 специалистов психолого-медико-педагогических консультаций Запорожья и области.
Вручая сертификаты, Марина Порошенко отметила, что ей очень приятно видеть, как с каждым тренингом — нынешний уже третий по счету - команда реформаторов инклюзивного образования в Украине становится все сильнее, поблагодарила тренеров, участников и всех причастных к этому делу.
В результате реализации проекта, по словам губернатора Константина Брыля, в 47 общеобразовательных школах открыли 78 инклюзивных классов для 154 детей с особыми образовательными потребностями, а также 20 дошкольных групп с инклюзивной формой обучения.
- Думаю, родители детей с особыми потребностями благодарны, что ребенок находится не дома на индивидуальном обучении или в интернате, а вместе со своими ровесниками, которые живут по соседству, - считает тренер, аналитик образовательной программы инклюзивного образования Благотворительного фонда Порошенко Лариса Шевчук. - Понять, как диагностировать ребенка, как простым языком рассказать мамам о проблемах и как их можно исправить, как построить коррекционную программу, чтобы ребенок смог встать на один уровень с другими - такие практические навыки получали специалисты на тренинге.
Фото Александра Прилепы
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