Впервые за много лет у воспитанников ДЮСШ №7, которых сегодня насчитается более 150, появилась возможность тренироваться и обучаться технике стрельбы на новом пневматическом оружии. Четыре пистолета и четыре винтовки, которые были приобретены за счет средств из городского бюджета, юным спортсменам вручил заместитель городского головы Анатолий Пустоваров. Оружие соответствует мировым стандартам и относится к уровню Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.- В нашем городе на высоком уровне развивается спорт - в 20 ДЮСШ, где культивируются более 30 видов спорта, занимаются более 6,5 тыс. мальчишек и девчонок, - отметил Анатолий Пустоваров. - В прошлом году мы начали программу полноценного переоснащения всех наших школ спортивным инвентарем. На это было выделено более 4,5 млн грн, в том числе на эти средства было приобретено и оружие для ДЮСШ №7.В этом году, по словам заммэра, на приобретение инвентаря для запорожских спортивных школ из городского бюджета уже выделено более 2 млн грн. Основной упор сделан на боевые виды спорта, на игровые, на физическую подготовку подрастающего поколения. Для ДЮСШ №7 городская власть в 2017 году планирует приобрести дополнение к инвентарю — движущиеся мишени и патроны.Директор ДЮСШ №7 Оксана Даник большую часть своей жизни профессионально занималась пулевой стрельбой — была в основном составе сборной Украины, является мастером спорта, чемпионкой Европы, а сейчас передает свой опыт детям. По ее словам, воспитанники школы регулярно принимают участие в соревнованиях, последние два года ездят на юниорские соревнования Украины, а буквально во вторник, 14 февраля, запорожцы отправятся на взрослые соревнования во Львов.- Так как у нас технический вид спорта, от качества оружия зависит очень много, - отметила Оксана Даник. - Новые пистолеты и винтовки стали для школы большим прорывом - до этого в ДЮСШ было всего два пистолета. Пневматические винтовки необходимы для группы начальной подготовки, которым еще тяжело стрелять с пистолета. А пистолеты фирмы " Walter” - из последних моделей, очень высокоточные. С таким пистолетом можно выступать на всех соревнованиях, он дает возможность показывать высокие результаты. Это оружие высокого уровня, и мы надеемся, что наши спортсмены в очень скором времени покажут высокие результаты.ДЮСШ №7 тренирует детей в двух тирах: один в школе №45 в Хортицком районе, второй — в школе №38 в Коммунарском районе. С воспитанниками работает 12 тренеров, большинство из которых, к слову, женщины.В школе занимаются дети с 10-ти и, если есть спортивные достижения, - до 23-х лет. Группы начальной подготовки (10-13 лет) тренируются три раза в неделю, старшие дети тренируются 4-6 раз в неделю. Все занятия для воспитанников ДЮСШ бесплатные.…14-летняя ученица многопрофильного лицея №99 Саша Кравченко занимается стрельбой в ДЮСШ №7 с прошлой осени.- До этого я стреляла в тирах — у меня не очень хорошо получалось, я расстраивалась. Но когда начала заниматься здесь, у меня начало выходить, - говорит Саша. - Я стреляю с советского старого 33-го пистолета. Он мне нравится больше, чем новые " Walter " . Хотя у новых очень точный прицел.По словам спортсменки, занятие начинается с 40-минутного разогрева: 1 минуту стрелок стоит с пистолетом в вытянутой руке, одну минуту отдыхает. Таким образом, по словам учителей, разогреваются мышцы. За тренировку стрелок делает 40-50 выстрелов. Всего занятие длится около трех часов. Для " спорминуток " у воспитанников школы есть карематы и тренажеры.Фото автора