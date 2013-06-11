В последнее время в сети Интернет активно распространяется информация о том, что среди украинских подростков становится популярной игра "Исчезни на 24 часа", во время которой дети уходят из дома на сутки и не сообщают о своем местонахождении родителям.
Страшно подумать, на какой риск себя сознательно подвергают несовершеннолетние. К тому же, такое развлечение несет в себе опасность еще и потому, что работникам полиции во время первоочередных розыскных мероприятий трудно установить или ребенок действительно пропал без вести и может попасть в опасность, или просто "играет".
Работники полиции обращаются к родителям с просьбой лучше следить за своими детьми, интересоваться их увлечениями и жизнью, сообщает ОК ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье машина сбила ребенка возле остановки.
Читайте также: В Запорожье машина сбила маму с детьми.
Страшно подумать, на какой риск себя сознательно подвергают несовершеннолетние. К тому же, такое развлечение несет в себе опасность еще и потому, что работникам полиции во время первоочередных розыскных мероприятий трудно установить или ребенок действительно пропал без вести и может попасть в опасность, или просто "играет".
Работники полиции обращаются к родителям с просьбой лучше следить за своими детьми, интересоваться их увлечениями и жизнью, сообщает ОК ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье машина сбила ребенка возле остановки.
Читайте также: В Запорожье машина сбила маму с детьми.
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