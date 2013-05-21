Во время заседания Орджоникидзевского районного суда Запорожья двое мужчин попытались помешать работе судьи, и попытались попросту сорвать заседание.
Перед этим они также являлись на заседание, во время которого снимали все происходящее на видео, которое затем выложили в Интернет с целью демонстрации своего явно неуважительного отношения к государственной судебной власти и обществу в целом, сообщает пресс-служба Прокуратуры Запорожской области.
По факту вмешательства в деятельность судьи Орджоникидзевского районного суда Запорожья и совершения хулиганских действий в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 376, ч. 2 ст. 296 УК Украины (вмешательство в деятельность судебных органов и хулиганство, совершенное группой лиц).
Указанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, они арестованы.
Продолжается досудебное расследование.
Как сообщала "Индустриалка", на неугодного главу райсовета Запорожской области дело "пошили" на скорую руку.
Перед этим они также являлись на заседание, во время которого снимали все происходящее на видео, которое затем выложили в Интернет с целью демонстрации своего явно неуважительного отношения к государственной судебной власти и обществу в целом, сообщает пресс-служба Прокуратуры Запорожской области.
По факту вмешательства в деятельность судьи Орджоникидзевского районного суда Запорожья и совершения хулиганских действий в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 376, ч. 2 ст. 296 УК Украины (вмешательство в деятельность судебных органов и хулиганство, совершенное группой лиц).
Указанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, они арестованы.
Продолжается досудебное расследование.
Как сообщала "Индустриалка", на неугодного главу райсовета Запорожской области дело "пошили" на скорую руку.
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