Воспитанники Запорожской школы футбола "Металлург" получили новую форму.
На фото - директор школы футбола "Металлург" Дмитрий Запороженко вручает новенькие футболки и шорты ребятам из команды U-7, которых тренирует Роман Мельничук.
Теперь заниматься ребятам будет еще лучше.
Как писала "Индустриалка", ПАО "Запорожсталь" приобрел три модульных здания, оборудованных под раздевалки, чтобы дети имели возможность переодеваться перед тренировками.
На фото - директор школы футбола "Металлург" Дмитрий Запороженко вручает новенькие футболки и шорты ребятам из команды U-7, которых тренирует Роман Мельничук.
Теперь заниматься ребятам будет еще лучше.
Как писала "Индустриалка", ПАО "Запорожсталь" приобрел три модульных здания, оборудованных под раздевалки, чтобы дети имели возможность переодеваться перед тренировками.
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