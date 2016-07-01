В Запорожье активизировались охотники за металлом.
За один день в Заводском и Днепровском районах Запорожья задержали два грузовика, которые перевозили металлолом.
При этом никаких документов на груз у водителей не было, а откуда металлолом, они объяснить не смогли, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Правоохранители проводят проверку.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье машина сбила ребенка возле остановки.
Читайте также: На запорожском вокзале насильно раздели человека.
За один день в Заводском и Днепровском районах Запорожья задержали два грузовика, которые перевозили металлолом.
При этом никаких документов на груз у водителей не было, а откуда металлолом, они объяснить не смогли, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Правоохранители проводят проверку.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье машина сбила ребенка возле остановки.
Читайте также: На запорожском вокзале насильно раздели человека.
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