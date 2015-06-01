Если изначально здесь работал только один врач-стоматолог Игорь Жариков, то с мая прошлого года пациентов в форме взяла под свою опеку кафедра стоматологии Запорожского государственного медицинского университета, здесь набираются опыта студенты, интерны, клинординаторы.При содействии руководства ЗГМУ и волонтеров в кабинете, который располагается в главном лечебном корпусе, обустроили дополнительное рабочее место, поставили стоматоборудование.Практические занятия начинаются с лекции в актовом зале и просмотра учебного фильма на соответствующую тематику, а потом будущие стоматологи перемещаются в стоматкабинет, который, как правило, не пустует.- Условия здесь приближены к боевым, - рассказывает " Индустриалке " ассистент кафедры общей и специальной стоматологии, врач стоматолог-ортопед Вадим Чернявский. - Наши студенты помогают делать диспансеризацию и санацию полости рта срочникам и контрактникам, которые после госпиталя отправляются в зону АТО. Из этого выпуска один парень уже изъявил желание стать военным стоматологом.А еще сотрудники кафедры общей и специальной стоматологии ЗГМУ планируют расширить услуги для пациентов госпиталя, для чего в поликлинике уже отремонтировали кабинет челюстно-лицевой ортопедии и имплантологии.Общеизвестно, что стоматология — речь достаточно дорогостоящая, с учетом того, что материалы преимущественно импортные и курс доллара существенно сказывается на цене. Так что пока зубы бойцам здесь не вставляют, ограничиваются лечением.Хотя, как рассказала начальник Запорожского военного госпиталя Ольга Чоп, Вадим Витальевич на волонтерских началах уже двоим бойцам сделал челюсти.С зубами у защитников страны ситуация просто аховая — по мнению врача-стоматолога Игоря Жарикова, в стоматологической помощи нуждаются 99% пациентов. Игорь Владимирович 13 лет прослужил в Запорожском военном госпитале майором, пятый год на пенсии. В апреле 2012 года уволился, в мае пришел обратно, но уже гражданским, сейчас он служащий ВСУ.Доктор с удовольствием делится опытом с молодежью — ведет пятикурсников и клинординаторов, которые набирают здесь материал для будущих диссертаций.Остается добавить, что проект сотрудничества кафедры стоматологии и Запорожского военного госпиталя реализуется благодаря поддержке директора департамента здравоохранения ОГА Виктории Клименко, ректора ЗГМУ Юрия Колесника, декана стоматологического факультета Максима Шишкина при содействии волонтеров и других неравнодушных людей.Фото: Александр Прилепа