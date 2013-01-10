В Запорожье прошел круглый стол на тему: "Социальная защита ветеранов, пенсионеров, инвалидов, малоимущих граждан в Украине — надежды и реальность".
В настоящее время крайне обострились вопросы социальной защиты многий категорий населения. Уже само правительство признает, что на нынешнюю пенсию прожить невозможно. На этом фоне, с одной стороны, по несправедливому принципу реанимируются спецпенсии, с другой — сокращаются льготы ветеранов и инвалидов, опять понимается тема повышения пенсионного возраста. Высокие тарифы ЖКХ обрекают людей старшего поколения на нищету. В связи с этим и был организован круглый стол, в ходе которого были выработаны предложения по совершенствованию пенсионного законодательства в Украине, усовершенствованию системы социальной защиты малообеспеченных категорий населения.
В результате довольно бурного обсуждения собравшиеся пришли к главным выводам: уровень минимальной заработной платы должен совпадать с минимальной пенсией, нужно прекратить дискуссии в отношении повышения пенсионного возраста. Правительство ссылается на то, что это одно из условий МВФ, но это приведет лишь к тому, что люди будут просто умирать на работе. Нужно также запретить конфискацию имущества граждан за долги по ЖКХ. В целом людям необходимо дать нормальные пенсии, заработную плату, обеспечить их нормальными льготами и вопрос о долгах за предоставленные жилищно-коммунальные услуги стоять просто не будет.
Все участники подписали соответствующую резолюцию, которая будет направлена к главам Верховной Рады, Кабинета министров и соответствующих комитетов в Верховной Раде.
- У нас в стране сейчас идет две войны — одна на востоке, вторую объявило государство нашим старикам, то есть нам, при чем приемы одни и те же в обоих случаях, - сказал представитель Конфедерации общественных организаций инвалидов Украины Вениамин Нежевенко. - У нас каждый раз, когда принимается закон, который будто бы направлен принят для улучшения жизни граждан, ровно через месяц сменяется другим, который приостанавливает действие первого. Я могу говорить о незаконных действиях Пенсионного фонда по отношению к детям воны, выигравшим суды. В течение уже пяти лет к ним применяется закон для заключенных, хотя уже доказано Высшим судом Украины и всеми службами признается, что нельзя это применять, но система продолжает работать.
Государство считает, что пенсионеры уже бессильные. Действительно, у нас нет сил, чтобы выйти на улицу и устроить митинг, перегородить дороги. Но до тех пор, пока мы все не объединимся, и не будем все вместе защищать свои интересы, мы не будем силой.
Вениамин Нежевенко привел пример того, как могут пенсионеры устроить протест — просто не прийти на очередные выборы и тогда они просто не состоятся, ведь в Запорожье проживает 284 тысячи пенсионеров.
Но звучали и положительные примеры того, как власть может поддерживать пенсионеров.
- Действительно, пенсионеры находятся в плачевном состоянии, я тоже пенсионер и все эти трудности ощущаю на себе, - сказал заместитель председателя Запорожской городской организации ветеранов войны, труда и воинской службы Иван Костенко. - Но есть и положительные аспекты.
Несмотря на то, что верхушка государственной власти, уж простите, по-скотски относится к пенсионерам, местная власть и местные руководители крупных предприятий делают все для того, чтобы люди могли выживать в этих условиях.
При подготовке к 30-летию нашей организации мы начали подымать документы и анализировать, какую колоссальную помощь оказывали пенсионерам и незащищенным категориям населения наши городские головы, включая и нынешнего градоначальника Владимира Викторовича Буряка. Он стоит на позициях понимания и поддержки, это заключается в работе наших социальных и медицинских служб.
Заботятся о своих ветеранах и крупные промышленные предприятия города. Наверное, мама так не смотрит за младенцем, как смотрят руководители этих предприятий и члены первичных ветеранских организаций на предприятиях за своими ветеранами.
Фото автора.
"Индустриалка" писала, как живут и что могут себе позволить пенсионеры разных стран.
В настоящее время крайне обострились вопросы социальной защиты многий категорий населения. Уже само правительство признает, что на нынешнюю пенсию прожить невозможно. На этом фоне, с одной стороны, по несправедливому принципу реанимируются спецпенсии, с другой — сокращаются льготы ветеранов и инвалидов, опять понимается тема повышения пенсионного возраста. Высокие тарифы ЖКХ обрекают людей старшего поколения на нищету. В связи с этим и был организован круглый стол, в ходе которого были выработаны предложения по совершенствованию пенсионного законодательства в Украине, усовершенствованию системы социальной защиты малообеспеченных категорий населения.
В результате довольно бурного обсуждения собравшиеся пришли к главным выводам: уровень минимальной заработной платы должен совпадать с минимальной пенсией, нужно прекратить дискуссии в отношении повышения пенсионного возраста. Правительство ссылается на то, что это одно из условий МВФ, но это приведет лишь к тому, что люди будут просто умирать на работе. Нужно также запретить конфискацию имущества граждан за долги по ЖКХ. В целом людям необходимо дать нормальные пенсии, заработную плату, обеспечить их нормальными льготами и вопрос о долгах за предоставленные жилищно-коммунальные услуги стоять просто не будет.
Все участники подписали соответствующую резолюцию, которая будет направлена к главам Верховной Рады, Кабинета министров и соответствующих комитетов в Верховной Раде.
- У нас в стране сейчас идет две войны — одна на востоке, вторую объявило государство нашим старикам, то есть нам, при чем приемы одни и те же в обоих случаях, - сказал представитель Конфедерации общественных организаций инвалидов Украины Вениамин Нежевенко. - У нас каждый раз, когда принимается закон, который будто бы направлен принят для улучшения жизни граждан, ровно через месяц сменяется другим, который приостанавливает действие первого. Я могу говорить о незаконных действиях Пенсионного фонда по отношению к детям воны, выигравшим суды. В течение уже пяти лет к ним применяется закон для заключенных, хотя уже доказано Высшим судом Украины и всеми службами признается, что нельзя это применять, но система продолжает работать.
Государство считает, что пенсионеры уже бессильные. Действительно, у нас нет сил, чтобы выйти на улицу и устроить митинг, перегородить дороги. Но до тех пор, пока мы все не объединимся, и не будем все вместе защищать свои интересы, мы не будем силой.
Вениамин Нежевенко привел пример того, как могут пенсионеры устроить протест — просто не прийти на очередные выборы и тогда они просто не состоятся, ведь в Запорожье проживает 284 тысячи пенсионеров.
Но звучали и положительные примеры того, как власть может поддерживать пенсионеров.
- Действительно, пенсионеры находятся в плачевном состоянии, я тоже пенсионер и все эти трудности ощущаю на себе, - сказал заместитель председателя Запорожской городской организации ветеранов войны, труда и воинской службы Иван Костенко. - Но есть и положительные аспекты.
Несмотря на то, что верхушка государственной власти, уж простите, по-скотски относится к пенсионерам, местная власть и местные руководители крупных предприятий делают все для того, чтобы люди могли выживать в этих условиях.
При подготовке к 30-летию нашей организации мы начали подымать документы и анализировать, какую колоссальную помощь оказывали пенсионерам и незащищенным категориям населения наши городские головы, включая и нынешнего градоначальника Владимира Викторовича Буряка. Он стоит на позициях понимания и поддержки, это заключается в работе наших социальных и медицинских служб.
Заботятся о своих ветеранах и крупные промышленные предприятия города. Наверное, мама так не смотрит за младенцем, как смотрят руководители этих предприятий и члены первичных ветеранских организаций на предприятиях за своими ветеранами.
Фото автора.
"Индустриалка" писала, как живут и что могут себе позволить пенсионеры разных стран.
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