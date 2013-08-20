В соответствии с национальным проектом "Своевременная помощь" в каждом регионе должен действовать единый диспетчерский центр экстренной медицинской помощи
Запорожский регион одним из первых внедряет эту систему в тестовом режиме. Финансирование проекта обеспечивается государственным бюджетом.
В Запорожье на реконструкцию здания для единого диспетчерского центра нашли 12 миллионов гривен внебюджетных средств — из благотворительного фонда. Сейчас происходит поэтапное подключение линий "103" всего региона, настройка GPS-приборов и адаптация программного обеспечения к условиям работы. А также проводятся тренинги по подготовке персонала.
Пока центр работает в тестовом режиме, диспетчеры уже принимают вызовы из Запорожского и Вольнянского районов. Новый единый диспетчерский центр позволит руководить всеми 154 бригадами службы экстренной медицинской помощи региона — на них приходится 500 тысяч вызовов в год.
Благодаря внедрению современных технологий, сообщает пресс-служба обладминистрации, прибытие скорой по вызову достигнет нормативных результатов — 10 минут в городах и 20 минут в сельской местности.
Читайте также: Запорожские медики устроят пикет.
Запорожский регион одним из первых внедряет эту систему в тестовом режиме. Финансирование проекта обеспечивается государственным бюджетом.
В Запорожье на реконструкцию здания для единого диспетчерского центра нашли 12 миллионов гривен внебюджетных средств — из благотворительного фонда. Сейчас происходит поэтапное подключение линий "103" всего региона, настройка GPS-приборов и адаптация программного обеспечения к условиям работы. А также проводятся тренинги по подготовке персонала.
Пока центр работает в тестовом режиме, диспетчеры уже принимают вызовы из Запорожского и Вольнянского районов. Новый единый диспетчерский центр позволит руководить всеми 154 бригадами службы экстренной медицинской помощи региона — на них приходится 500 тысяч вызовов в год.
Благодаря внедрению современных технологий, сообщает пресс-служба обладминистрации, прибытие скорой по вызову достигнет нормативных результатов — 10 минут в городах и 20 минут в сельской местности.
Читайте также: Запорожские медики устроят пикет.
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