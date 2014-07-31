Во многом это связано с вступлением в силу Закона Украины №417-VIII " Об особенности осуществления права собственности в многоквартирном доме. В результате в прошлом году в городе было создано 692 ОСМД.По мнению специалистов, именно ОСМД в Украине является наиболее эффективным собственником жилья. Объединения совладельцев создаются для обеспечения и защиты прав совладельцев дома, надлежащего содержания и использования общего имущества жильцов, контроля за расходованием средств, которые оплачиваются за обслуживание дома и придомовой территории. Жильцы получают возможность самостоятельно выбирать подрядчика, который будет предоставлять услуги по обслуживанию дома и придомовой территории, устанавливать стоимость этих услуг и так далее.Вс е большее количество запорожцев выступают с инициативой создания в сво е м доме ОСМД. В департаменте по управлению жилищно-коммунальным хозяйством городского совета считают, что этот процесс продолжиться и в 2017 году, готовы оказать горожанам в этом вопросе всю предусмотренную законодательством помощь.С целью получения консультаций, практической помощи при создании ОСМД, образцов необходимых документов, информационных материалов, запорожцы могут обращаться в отдел нормативно-методологического обеспечения развития жилищного хозяйства департамента по управлению жилищно-коммунальным хозяйством городского совета. Отдел находится по адресу ул. Независимой Украины, 46а, каб. 1, телефон 224-22-67, сообщает сайт мэрии.