В Запорожье во время столкновения двух легковых автомобилей пострадала женщина.
Как рассказал "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, 54-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу. У нее диагностировали травму живота и грудной клетки.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье машина сбила ребенка возле остановки.
Читайте также: В Запорожье маршрутка сбила человека на пешеходном переходе.
Как рассказал "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, 54-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу. У нее диагностировали травму живота и грудной клетки.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье машина сбила ребенка возле остановки.
Читайте также: В Запорожье маршрутка сбила человека на пешеходном переходе.
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