Запорожские озеленители приводят деревья и кустарники в порядок.
Рабочие КП "Зеленстрой" формируют кроны зеленых насаждений, чтобы уже весной они начали расти с новой силой. Также коммунальщики продолжают обрезать засохшие ветки деревьев. Работы выполняются во всех районах областного центра на закрепленных территориях улиц, парков, скверов.
За неделю кронировали 2100 деревьев, более 760 кустарников. В Вознесеновском, Днепровском, Заводском районах "зеленстроевцы" сформировали кроны 262 деревьев. В Вознесеновском и Днепровском районах удалили три старых аварийных дерева. Убрано и вывезено 61 т веток и древесины.
КП "Зеленстрой" обеспечил дровами (всего шесть тонн) граждан льготных категорий, которые обратились за помощью к городской власти в решении этого вопроса.
Также в зимний период рабочие КП "Зеленстрой" убирают на закрепленных территориях дорожки от снега и посыпают их отсевом. За отчетный период почищены дорожки площадью 90832 кв. м, с применением спецтехники – 63760 кв.м. Было использовано 10,3 т отсева для посыпки, сообщает сайт мэрии.
Рабочие КП "Зеленстрой" формируют кроны зеленых насаждений, чтобы уже весной они начали расти с новой силой. Также коммунальщики продолжают обрезать засохшие ветки деревьев. Работы выполняются во всех районах областного центра на закрепленных территориях улиц, парков, скверов.
За неделю кронировали 2100 деревьев, более 760 кустарников. В Вознесеновском, Днепровском, Заводском районах "зеленстроевцы" сформировали кроны 262 деревьев. В Вознесеновском и Днепровском районах удалили три старых аварийных дерева. Убрано и вывезено 61 т веток и древесины.
КП "Зеленстрой" обеспечил дровами (всего шесть тонн) граждан льготных категорий, которые обратились за помощью к городской власти в решении этого вопроса.
Также в зимний период рабочие КП "Зеленстрой" убирают на закрепленных территориях дорожки от снега и посыпают их отсевом. За отчетный период почищены дорожки площадью 90832 кв. м, с применением спецтехники – 63760 кв.м. Было использовано 10,3 т отсева для посыпки, сообщает сайт мэрии.
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