Рабочие КП " Зеленстрой " формируют кроны зеленых насаждений, чтобы уже весной они начали расти с новой силой. Также коммунальщики продолжают обрезать засохшие ветки деревьев. Работы выполняются во всех районах областного центра на закрепленных территориях улиц, парков, скверов.За неделю кронировали 2100 деревьев, более 760 кустарников. В Вознесеновском, Днепровском, Заводском районах " зеленстроевцы " сформировали кроны 262 деревьев. В Вознесеновском и Днепровском районах удалили три старых аварийных дерева. Убрано и вывезено 61 т веток и древесины.КП " Зеленстрой " обеспечил дровами (всего шесть тонн) граждан льготных категорий, которые обратились за помощью к городской власти в решении этого вопроса.Также в зимний период рабочие КП " Зеленстрой " убирают на закрепленных территориях дорожки от снега и посыпают их отсевом. За отчетный период почищены дорожки площадью 90832 кв. м, с применением спецтехники – 63760 кв.м. Было использовано 10,3 т отсева для посыпки, сообщает сайт мэрии.