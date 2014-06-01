В 2016 году в Запорожской области средняя зарплата составила 5081 грн, что на 21% больше, чем в 2015 году.
По уровню средней зарплаты наш регион занимает четвертое место по Украине.
При этом, на 17% увеличилась задолженность по зарплате. По состоянию на 1 января этого года, запорожские работодатели должны сотрудникам 68,2 млн. грн.
А вот средний размер пенсий в нашей области - чуть больше 1900 грн. В прошлом году выплаты получали 594,7 тысяч человек, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью.
"Индустриалка" писала, как повышение минималки отразится на жизни запорожцев.
Читайте также: У кого в Запорожье самые высокие зарплаты.
По уровню средней зарплаты наш регион занимает четвертое место по Украине.
При этом, на 17% увеличилась задолженность по зарплате. По состоянию на 1 января этого года, запорожские работодатели должны сотрудникам 68,2 млн. грн.
А вот средний размер пенсий в нашей области - чуть больше 1900 грн. В прошлом году выплаты получали 594,7 тысяч человек, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью.
"Индустриалка" писала, как повышение минималки отразится на жизни запорожцев.
Читайте также: У кого в Запорожье самые высокие зарплаты.
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