Новый рекорд национальных соревнований по каратэ побит в Запорожье - открытый чемпионат по Киокушин каратэ "Запорізька Січ", который в девятый раз проходил в нашем городе, собрал беспрецедентное количество участников - 622 спортсмена из 7 областей Украины, а вместе с родителями, тренерами и зрителями в СК "Мотор-Сич" находилось более 1200 человек!
На татами вышли представители Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Киевской и Запорожской областей и гости из города Киева.
По словам главы Совета запорожской Федерации Киокушин каратэ, Милослава Коржа, до этого ни одному турниру в Украине не удавалось собирать столько участников.
Такого количества участников никогда не было в Запорожье, и на сколько я знаю в Украине тоже! - говорит Милослав Корж, - Это следствие того, что мы перешли в другую международную организацию – европейский проект (World Kyokushin Budokai - WKB). В него входят очень много организаций, и в следствии этого такое большое количество гостей собралось на сегодняшнем турнире. В этом году еще не было крупных турниров мы открываем год соревновательный. Следующие крупные соревнования в Полтаве, потом Херсон. А после – чемпионат Европы, и кому повезет – чемпионат мира.
Соревнования проходили одновременно на четырех татами СК "Мотор-Сич". График проведения турнира был просчитан поминутно, ведь организаторы умудрились за день провести 588 боев в 56 весовых и возрастных категориях. В поединках приняли участие спортсмены возрастом от 5 до 53 лет. Отметим, что самые младшие спортсмены, которые только начинают свой путь в каратэ, по традиции разыграли в рамках Кубка медали турнира для новичков "Белый Тигр". А вот старшие каратисты участвовали в соревнованиях с прицелом на чемпионат Европы, который в мае пройдет в Барселоне.
Готовится представить Запорожье на чемпионате Европы Борис Булискерия. 20-летний спортсмен – обладатель черного пояса (1 дан), по итогам прошлого сезона попал в топ-16 лучших каратистов континента и дважды в карьере становился призером чемпионатов Европы.
- Планы на сезон большие, будем скорее всего ехать на чемпионат Европы а Барселону. Потом на континентальное первенство в Румынию. У нас будет несколько чемпионатов Европы подряд. До лета все время очень расписано. Тренировки и поездки. Очень тяжело будет, но надеюсь справимся, - говорит Борис Булискерия.
На домашнем турнире спортсмен не подвел болельщиков, завоевав первое место в соревнованиях мужчин, весовой категории свыше 80 кг. Так же порадовали золотыми медалями запорожцы Олег Спаский (ветераны 35+, абсолютная весовая категория), Марина Скамарохова (женщины, 55 кг), Екатерина Нечипоренко (юниорки, абсолютная весовая категория).
А вот больше всего медалей увезли домой херсонцы, которые по итогам турнира заняли заслуженное первое командное место, на втором месте - хозяева турнира – запорожцы, а спортсмены команды из Полтавской области стали третьими.
Автор: Ирина Гейм
На татами вышли представители Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Киевской и Запорожской областей и гости из города Киева.
По словам главы Совета запорожской Федерации Киокушин каратэ, Милослава Коржа, до этого ни одному турниру в Украине не удавалось собирать столько участников.
Такого количества участников никогда не было в Запорожье, и на сколько я знаю в Украине тоже! - говорит Милослав Корж, - Это следствие того, что мы перешли в другую международную организацию – европейский проект (World Kyokushin Budokai - WKB). В него входят очень много организаций, и в следствии этого такое большое количество гостей собралось на сегодняшнем турнире. В этом году еще не было крупных турниров мы открываем год соревновательный. Следующие крупные соревнования в Полтаве, потом Херсон. А после – чемпионат Европы, и кому повезет – чемпионат мира.
Соревнования проходили одновременно на четырех татами СК "Мотор-Сич". График проведения турнира был просчитан поминутно, ведь организаторы умудрились за день провести 588 боев в 56 весовых и возрастных категориях. В поединках приняли участие спортсмены возрастом от 5 до 53 лет. Отметим, что самые младшие спортсмены, которые только начинают свой путь в каратэ, по традиции разыграли в рамках Кубка медали турнира для новичков "Белый Тигр". А вот старшие каратисты участвовали в соревнованиях с прицелом на чемпионат Европы, который в мае пройдет в Барселоне.
Готовится представить Запорожье на чемпионате Европы Борис Булискерия. 20-летний спортсмен – обладатель черного пояса (1 дан), по итогам прошлого сезона попал в топ-16 лучших каратистов континента и дважды в карьере становился призером чемпионатов Европы.
- Планы на сезон большие, будем скорее всего ехать на чемпионат Европы а Барселону. Потом на континентальное первенство в Румынию. У нас будет несколько чемпионатов Европы подряд. До лета все время очень расписано. Тренировки и поездки. Очень тяжело будет, но надеюсь справимся, - говорит Борис Булискерия.
На домашнем турнире спортсмен не подвел болельщиков, завоевав первое место в соревнованиях мужчин, весовой категории свыше 80 кг. Так же порадовали золотыми медалями запорожцы Олег Спаский (ветераны 35+, абсолютная весовая категория), Марина Скамарохова (женщины, 55 кг), Екатерина Нечипоренко (юниорки, абсолютная весовая категория).
А вот больше всего медалей увезли домой херсонцы, которые по итогам турнира заняли заслуженное первое командное место, на втором месте - хозяева турнира – запорожцы, а спортсмены команды из Полтавской области стали третьими.
Автор: Ирина Гейм
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