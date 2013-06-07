На татами вышли представители Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Киевской и Запорожской областей и гости из города Киева.По словам главы Совета запорожской Федерации Киокушин каратэ, Милослава Коржа, до этого ни одному турниру в Украине не удавалось собирать столько участников.Такого количества участников никогда не было в Запорожье, и на сколько я знаю в Украине тоже! - говорит Милослав Корж, - Это следствие того, что мы перешли в другую международную организацию – европейский проект (World Kyokushin Budokai - WKB). В него входят очень много организаций, и в следствии этого такое большое количество гостей собралось на сегодняшнем турнире. В этом году еще не было крупных турниров мы открываем год соревновательный. Следующие крупные соревнования в Полтаве, потом Херсон. А после – чемпионат Европы, и кому повезет – чемпионат мира.Соревнования проходили одновременно на четырех татами СК " Мотор-Сич " . График проведения турнира был просчитан поминутно, ведь организаторы умудрились за день провести 588 боев в 56 весовых и возрастных категориях. В поединках приняли участие спортсмены возрастом от 5 до 53 лет. Отметим, что самые младшие спортсмены, которые только начинают свой путь в каратэ, по традиции разыграли в рамках Кубка медали турнира для новичков " Белый Тигр " . А вот старшие каратисты участвовали в соревнованиях с прицелом на чемпионат Европы, который в мае пройдет в Барселоне.Готовится представить Запорожье на чемпионате Европы Борис Булискерия. 20-летний спортсмен – обладатель черного пояса (1 дан), по итогам прошлого сезона попал в топ-16 лучших каратистов континента и дважды в карьере становился призером чемпионатов Европы.- Планы на сезон большие, будем скорее всего ехать на чемпионат Европы а Барселону. Потом на континентальное первенство в Румынию. У нас будет несколько чемпионатов Европы подряд. До лета все время очень расписано. Тренировки и поездки. Очень тяжело будет, но надеюсь справимся, - говорит Борис Булискерия.На домашнем турнире спортсмен не подвел болельщиков, завоевав первое место в соревнованиях мужчин, весовой категории свыше 80 кг. Так же порадовали золотыми медалями запорожцы Олег Спаский (ветераны 35+, абсолютная весовая категория), Марина Скамарохова (женщины, 55 кг), Екатерина Нечипоренко (юниорки, абсолютная весовая категория).А вот больше всего медалей увезли домой херсонцы, которые по итогам турнира заняли заслуженное первое командное место, на втором месте - хозяева турнира – запорожцы, а спортсмены команды из Полтавской области стали третьими.