В связи с погодными условиями дороги Запорожской области по прежнему несут опасность для автолюбителей.
Только за сутки из снежных сугробов запорожские спасатели вытащили 51 автомобиль, спасены были 8 человек.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, спасатели помогали водителям в Запорожском, Приазовском, Бильмацком и Васильевском районах. В последнем из них на автодороге около с. Жеребянки спасатели вытащили застрявший "УАЗ" скорой помощи.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области на трассе застряли 30 машин.
Только за сутки из снежных сугробов запорожские спасатели вытащили 51 автомобиль, спасены были 8 человек.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, спасатели помогали водителям в Запорожском, Приазовском, Бильмацком и Васильевском районах. В последнем из них на автодороге около с. Жеребянки спасатели вытащили застрявший "УАЗ" скорой помощи.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области на трассе застряли 30 машин.
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