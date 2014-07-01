На сайте Главного управления Нацполиции в Запорожской области появилась информация о команде заместителей начальника главка Олега Золотоноши, назначенного 18 января.
Отрадно отметить, что вопреки предположениям, приехавший из Днепра полковник Золотоноша на ключевые должности назначил запорожцев.
Из команды Виктора Ольховского остался один заместитель — начальник следственного управления Александр Гребенников, который больше месяца вместе с батальоном "Скиф" пробыл в Мариуполе, где запорожцы охраняли объекты городской инфраструктуры и патрулировали город.
Все остальные в команде Олега Викторовича - новые люди в руководстве главка. Так, получил значительное повышение по службу в виде назначения заместителем начальника главка полковник полиции Александр Панченко, который весной 2014 года возглавил спецроту милиции специального назначения, созданную на базе расформированного "Беркута". До этого Александр Владимирович командовал спецподразделением УБОП "Сокол", из которого вслед за командиром в спецроту перешло несколько бойцов.
А уже 6 июня отряд в количестве 25 человек во главе с Александром Панченко отправился в зону АТО, где месяц запорожцы почти постоянно находились под обстрелами противника, неся службу на блокпосту возле Славянска и на горе Карачун. Запорожский экс-"Беркут" принял настоящий бой 4 июля, когда боевики, выходя из Славянска под предводительством Игоря Гиркина, стали обстреливать украинские позиции из различного вооружения, включая танки.
Александр Панченко вместе с товарищем Александром Бондаренко подбили несколько единиц техники и нанесли урон живой силе террористов, за что оба были удостоены ордена "За мужество" третьей степени.
После небольшой передышки уже в августе Александр Панченко вместе со своими бойцами снова отправился в зону АТО - в Краматорск, где они несколько недель занимались охраной общественного порядка и несли службу на блокпостах.
Боевой командир Александр Панченко, похоже, сменил на должности участника боевых действий полковника полиции Андрея Долинного, который уволился после участия в церемонии награждения победителей турнира памяти погибшего на Майдане бойца "Беркута" Сережи Цвигуна, что вылилось в большой скандал. Вчера в эфире "Громадського ТБ-Запоріжжя" Андрей Владимирович объяснил, что не мог не присутствовать на турнире памяти бойца, погибшего при исполнении служебных обязанностей, в каких исторических реалиях это не происходило бы.
Заместителем начальника ГУНП в Запорожской области-начальником криминальной полиции назначен экс-руководитель Запорожского горотдела милиции Сергей Логвиненко. Ранее эту должность занимал Иван Пазынич, который написал рапорт на увольнение вскоре после прихода Олега Золотоноши. "Индустриалке" Иван Иванович рассказывал, что хочет побыть свободным человеком.
Еще один заместитель — Владимир Шабанов. Информацию о Владимире Викторовиче найти не удалось, вполне возможно, что он из Днепра, где многие годы прослужил в различных подразделениях по борьбе с экономической преступностью Олег Золотоноша.
Отрадно отметить, что вопреки предположениям, приехавший из Днепра полковник Золотоноша на ключевые должности назначил запорожцев.
Из команды Виктора Ольховского остался один заместитель — начальник следственного управления Александр Гребенников, который больше месяца вместе с батальоном "Скиф" пробыл в Мариуполе, где запорожцы охраняли объекты городской инфраструктуры и патрулировали город.
Все остальные в команде Олега Викторовича - новые люди в руководстве главка. Так, получил значительное повышение по службу в виде назначения заместителем начальника главка полковник полиции Александр Панченко, который весной 2014 года возглавил спецроту милиции специального назначения, созданную на базе расформированного "Беркута". До этого Александр Владимирович командовал спецподразделением УБОП "Сокол", из которого вслед за командиром в спецроту перешло несколько бойцов.
А уже 6 июня отряд в количестве 25 человек во главе с Александром Панченко отправился в зону АТО, где месяц запорожцы почти постоянно находились под обстрелами противника, неся службу на блокпосту возле Славянска и на горе Карачун. Запорожский экс-"Беркут" принял настоящий бой 4 июля, когда боевики, выходя из Славянска под предводительством Игоря Гиркина, стали обстреливать украинские позиции из различного вооружения, включая танки.
Александр Панченко вместе с товарищем Александром Бондаренко подбили несколько единиц техники и нанесли урон живой силе террористов, за что оба были удостоены ордена "За мужество" третьей степени.
После небольшой передышки уже в августе Александр Панченко вместе со своими бойцами снова отправился в зону АТО - в Краматорск, где они несколько недель занимались охраной общественного порядка и несли службу на блокпостах.
Боевой командир Александр Панченко, похоже, сменил на должности участника боевых действий полковника полиции Андрея Долинного, который уволился после участия в церемонии награждения победителей турнира памяти погибшего на Майдане бойца "Беркута" Сережи Цвигуна, что вылилось в большой скандал. Вчера в эфире "Громадського ТБ-Запоріжжя" Андрей Владимирович объяснил, что не мог не присутствовать на турнире памяти бойца, погибшего при исполнении служебных обязанностей, в каких исторических реалиях это не происходило бы.
Заместителем начальника ГУНП в Запорожской области-начальником криминальной полиции назначен экс-руководитель Запорожского горотдела милиции Сергей Логвиненко. Ранее эту должность занимал Иван Пазынич, который написал рапорт на увольнение вскоре после прихода Олега Золотоноши. "Индустриалке" Иван Иванович рассказывал, что хочет побыть свободным человеком.
Еще один заместитель — Владимир Шабанов. Информацию о Владимире Викторовиче найти не удалось, вполне возможно, что он из Днепра, где многие годы прослужил в различных подразделениях по борьбе с экономической преступностью Олег Золотоноша.
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