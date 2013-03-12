Около 200 сортов фиалок можно увидеть сейчас на выставке в Выставочном зале Союза художников.
- Это моя домашняя частная коллекция, - рассказывает "Индустриалки" организатор выставки, коллекционер Александра Грачева. – А всего у меня дома около четырехсот сортов. Под фиалки полностью отведена комната, 10 кв. м.
Увлеклась с детства – года в четыре у меня была обычная синенькая фиалка, нравилась. Раньше не было таких красивых сортов. Это сейчас селекция не шагает, а скачет вперед.
Так как работаю на дому (с растениями работа не связана), то могу больше посвящать времени цветам. Активно начала заниматься коллекцией лет восемь назад.
- Какая ваша любимая фиалка?
- Была бы одна любимая – не было бы столько сортов! (Смеется). Но вообще мне нравятся зеленоцветковые фиалки – те, в цветах которых есть зеленый цвет, они более нежные.
- Какая из представленных на выставке самая редкая?
- Химеры, они отличаются центральной контрастной полосой на лепестках. Через лист химеры свою окраску не передают. То есть, если выращивать ее с помощью листа, то цвет нового растения будет отличаться от материнского. Поэтому у них другие способы размножения.
- Какие?
- Цветоносами – их сажают в грунт. Не каждый укореняется, процентов пятьдесят. Или можно срезать макушку, тогда на пенечке будут отрастать пасынки, которые потом срезают и высаживают - то есть, чтобы получить потомство, химеру надо обезглавить (смеется).
- И сколько стоит фиалка-химера?
- Обычно в два раза дороже обычной, из-за сложностей в размножении. Если обычная фиалка в среднем стоит 70 грн., то химера – 150 грн.
- Где приобретаете цветы?
- Выписываем у селекционеров или коллекционеров. К слову, наши селекционеры известны на весь мир, сейчас самые красивые сорта – украинские.
Бывало, что из-за границы провозили листочки, скажем так – контрабандой, потому что растения провозить запрещено.
- Как близкие относятся к вашему увлечению?
- В процессе ухода и выращивания не участвуют, но морально поддерживают и сами любят разнообразие.
- Посоветуйте любителям фиалок – что надо делать, чтобы они росли и цвели?
- Пересаживать раз в полгода, тогда они будут благодарно цвести. Удобрять раза два в месяц, поливать два-три раза в неделю.
- Ко Дню влюбленных активно покупают фиалки?
- Никогда не замечали, чтобы мужчины дарили дамам фиалки к этому празднику. Вот на 8 Марта – ажиотаж.
***
Выставка фиалок работает в Выставочном зале Союза художников по 12 февраля. Время работы: с 10.00 до 18.00, 12 февраля – до 16.00.
Выставка фиалок также будет работать с 1 по 8 марта.
Фото автора
- Это моя домашняя частная коллекция, - рассказывает "Индустриалки" организатор выставки, коллекционер Александра Грачева. – А всего у меня дома около четырехсот сортов. Под фиалки полностью отведена комната, 10 кв. м.
Увлеклась с детства – года в четыре у меня была обычная синенькая фиалка, нравилась. Раньше не было таких красивых сортов. Это сейчас селекция не шагает, а скачет вперед.
Так как работаю на дому (с растениями работа не связана), то могу больше посвящать времени цветам. Активно начала заниматься коллекцией лет восемь назад.
- Какая ваша любимая фиалка?
- Была бы одна любимая – не было бы столько сортов! (Смеется). Но вообще мне нравятся зеленоцветковые фиалки – те, в цветах которых есть зеленый цвет, они более нежные.
- Какая из представленных на выставке самая редкая?
- Химеры, они отличаются центральной контрастной полосой на лепестках. Через лист химеры свою окраску не передают. То есть, если выращивать ее с помощью листа, то цвет нового растения будет отличаться от материнского. Поэтому у них другие способы размножения.
- Какие?
- Цветоносами – их сажают в грунт. Не каждый укореняется, процентов пятьдесят. Или можно срезать макушку, тогда на пенечке будут отрастать пасынки, которые потом срезают и высаживают - то есть, чтобы получить потомство, химеру надо обезглавить (смеется).
- И сколько стоит фиалка-химера?
- Обычно в два раза дороже обычной, из-за сложностей в размножении. Если обычная фиалка в среднем стоит 70 грн., то химера – 150 грн.
- Где приобретаете цветы?
- Выписываем у селекционеров или коллекционеров. К слову, наши селекционеры известны на весь мир, сейчас самые красивые сорта – украинские.
Бывало, что из-за границы провозили листочки, скажем так – контрабандой, потому что растения провозить запрещено.
- Как близкие относятся к вашему увлечению?
- В процессе ухода и выращивания не участвуют, но морально поддерживают и сами любят разнообразие.
- Посоветуйте любителям фиалок – что надо делать, чтобы они росли и цвели?
- Пересаживать раз в полгода, тогда они будут благодарно цвести. Удобрять раза два в месяц, поливать два-три раза в неделю.
- Ко Дню влюбленных активно покупают фиалки?
- Никогда не замечали, чтобы мужчины дарили дамам фиалки к этому празднику. Вот на 8 Марта – ажиотаж.
***
Выставка фиалок работает в Выставочном зале Союза художников по 12 февраля. Время работы: с 10.00 до 18.00, 12 февраля – до 16.00.
Выставка фиалок также будет работать с 1 по 8 марта.
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