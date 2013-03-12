- Это моя домашняя частная коллекция, - рассказывает " Индустриалки " организатор выставки, коллекционер Александра Грачева. – А всего у меня дома около четырехсот сортов. Под фиалки полностью отведена комната, 10 кв. м.Увлеклась с детства – года в четыре у меня была обычная синенькая фиалка, нравилась. Раньше не было таких красивых сортов. Это сейчас селекция не шагает, а скачет вперед.Так как работаю на дому (с растениями работа не связана), то могу больше посвящать времени цветам. Активно начала заниматься коллекцией лет восемь назад.- Была бы одна любимая – не было бы столько сортов!. Но вообще мне нравятся зеленоцветковые фиалки – те, в цветах которых есть зеленый цвет, они более нежные.- Химеры, они отличаются центральной контрастной полосой на лепестках. Через лист химеры свою окраску не передают. То есть, если выращивать ее с помощью листа, то цвет нового растения будет отличаться от материнского. Поэтому у них другие способы размножения.- Цветоносами – их сажают в грунт. Не каждый укореняется, процентов пятьдесят. Или можно срезать макушку, тогда на пенечке будут отрастать пасынки, которые потом срезают и высаживают - то есть, чтобы получить потомство, химеру надо обезглавить- Обычно в два раза дороже обычной, из-за сложностей в размножении. Если обычная фиалка в среднем стоит 70 грн., то химера – 150 грн.- Выписываем у селекционеров или коллекционеров. К слову, наши селекционеры известны на весь мир, сейчас самые красивые сорта – украинские.Бывало, что из-за границы провозили листочки, скажем так – контрабандой, потому что растения провозить запрещено.- В процессе ухода и выращивания не участвуют, но морально поддерживают и сами любят разнообразие.- Пересаживать раз в полгода, тогда они будут благодарно цвести. Удобрять раза два в месяц, поливать два-три раза в неделю.- Никогда не замечали, чтобы мужчины дарили дамам фиалки к этому празднику. Вот на 8 Марта – ажиотаж.Фото автора