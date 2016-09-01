



Устанавливают дверь в подвал









Александр Николаенко общается с жителями дома







Установили новые ливневки







А это трубы со старых ливневок







Новые кнопки нового лифта





Александр Александрович посетил дома по двум адресам — улицы Красная, 3 и Цитрусовая, 8Б.В доме на улице Красной уже капитально отремонтировали лифт, а сегодня устанавливали антивандальные двери на подвале — чтобы туда никто из посторонних лиц не проник да что-то не стащил - например, счетчики тепла. И полностью заменили ливн е вку, которая с крыши во время дождей отводит воду.До этого дожди, минуя забитую и разрушенную трубу ливн е вки, водными струями стекали прямо в подъезд.- Назло тем критикам, которые твердят, что якобы в городе не проводится текущий и капитальный ремонт домов, могу ответить, что это совсем не так, - сказал журналистам. - В этом доме по улице Красной, 3 в 2016 году был проведен капитальный ремонт лифта, сейчас установили антивандальные двери на входах в подвальные помещения, покрыли оцинковкой козырьки над подъездами. А также на 2017 год здесь запланирован капитальный и текущий ремонт инженерных сетей.В доме по улице Цитрусовой, 8Б в двух подъездах уже установили такие же антивандальные двери, ведущие в подвал. Там установлены счетчики, проходят инженерные сети — и никому из посторонних лиц там делать нечего. Ключи от подвала хранятся у кого-то из жильцов дома и в КП " Наше місто " .ВИДЕО.Фото и видео: Дмитрий Шилин