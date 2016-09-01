Сегодня, 9 февраля, директор КП "Наше місто" Александр Николаенко побывал с рабочей поездкой в Шевченковском районе, где идет ремонт жилых домов
Александр Александрович посетил дома по двум адресам — улицы Красная, 3 и Цитрусовая, 8Б.
В доме на улице Красной уже капитально отремонтировали лифт, а сегодня устанавливали антивандальные двери на подвале — чтобы туда никто из посторонних лиц не проник да что-то не стащил - например, счетчики тепла. И полностью заменили ливневку, которая с крыши во время дождей отводит воду.
До этого дожди, минуя забитую и разрушенную трубу ливневки, водными струями стекали прямо в подъезд.
- Назло тем критикам, которые твердят, что якобы в городе не проводится текущий и капитальный ремонт домов, могу ответить, что это совсем не так, - сказал журналистам директор КП "Наше місто" Александр Николаенко. - В этом доме по улице Красной, 3 в 2016 году был проведен капитальный ремонт лифта, сейчас установили антивандальные двери на входах в подвальные помещения, покрыли оцинковкой козырьки над подъездами. А также на 2017 год здесь запланирован капитальный и текущий ремонт инженерных сетей.
В доме по улице Цитрусовой, 8Б в двух подъездах уже установили такие же антивандальные двери, ведущие в подвал. Там установлены счетчики, проходят инженерные сети — и никому из посторонних лиц там делать нечего. Ключи от подвала хранятся у кого-то из жильцов дома и в КП "Наше місто".
ВИДЕО. Директор КП "Наше місто" Александр Николаенко - о ремонте в доме по улице Красной, 3"
Дверь в подвал установлена - теперь так просто туда не попадешь
Александр Николаенко общается с жителями дома
Установили новые ливневки
А это трубы со старых ливневок
Новые кнопки нового лифта
И сам новый лифт
Фото и видео: Дмитрий Шилин
Александр Александрович посетил дома по двум адресам — улицы Красная, 3 и Цитрусовая, 8Б.
В доме на улице Красной уже капитально отремонтировали лифт, а сегодня устанавливали антивандальные двери на подвале — чтобы туда никто из посторонних лиц не проник да что-то не стащил - например, счетчики тепла. И полностью заменили ливневку, которая с крыши во время дождей отводит воду.
До этого дожди, минуя забитую и разрушенную трубу ливневки, водными струями стекали прямо в подъезд.
- Назло тем критикам, которые твердят, что якобы в городе не проводится текущий и капитальный ремонт домов, могу ответить, что это совсем не так, - сказал журналистам директор КП "Наше місто" Александр Николаенко. - В этом доме по улице Красной, 3 в 2016 году был проведен капитальный ремонт лифта, сейчас установили антивандальные двери на входах в подвальные помещения, покрыли оцинковкой козырьки над подъездами. А также на 2017 год здесь запланирован капитальный и текущий ремонт инженерных сетей.
В доме по улице Цитрусовой, 8Б в двух подъездах уже установили такие же антивандальные двери, ведущие в подвал. Там установлены счетчики, проходят инженерные сети — и никому из посторонних лиц там делать нечего. Ключи от подвала хранятся у кого-то из жильцов дома и в КП "Наше місто".
ВИДЕО. Директор КП "Наше місто" Александр Николаенко - о ремонте в доме по улице Красной, 3"
Дверь в подвал установлена - теперь так просто туда не попадешь
Александр Николаенко общается с жителями дома
Установили новые ливневки
А это трубы со старых ливневок
Новые кнопки нового лифта
И сам новый лифт
Фото и видео: Дмитрий Шилин
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