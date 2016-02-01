Сессия началась с минуты молчания в память об украинских воинах, погибших под Авдеевкой, а также народного депутата Украины, президента Запорожского областного союза промышленников, предпринимателей (работодателей) "Потенциал", члена Совета Федерации работодателей Украины, Почетного гражданина Запорожья Петра Ваната.Как отметил глава молодежного совета Сергей Ильченко, ровно год назад депутаты приняли решение изменить формат работы совета. В частности это касалось сокращения численности депутатов – из 90 человек в состав обновленного молодежного совета вошли 32 представителя общественных, молодежных организаций, лидеры студенческих советов вузов, представители городских предприятий. Сегодня, перед началом сессии, Сергей Ильченко вручил Почетную грамоту Городского молодежного совета Юрию Белому, который был одним из инициаторов реорганизации работы совета.Один из вопросов, которые обсуждали депутаты городского молодежного совета, касался проблемы трудоустройства молодежи.- В марте мы планируем провести " Ярмарку востребованных профессий и профессий будущего " , которая позволит студентам, которые еще не определились, в каком направлении им двигаться в выбранной профессии, узнать подробнее о различных предприятиях города, познакомиться с будущими работодателями, - отметил Сергей Ильченко.Депутаты также подвели итоги работы временной комиссии по транспорту. Благодаря инициативе депутатов, при поддержке Запорожского городского совета, был продлен трамвайный маршрут № 14. Теперь он курсирует от Автострады до Цирка. Маршрут трамвая проходит через крупнейшие запорожские вузы.Студенты Запорожья получили возможность добраться в центр города социальным транспортом и без пересадок.- Еще в феврале прошлого года была создана депутатская комиссия " 14 шагов к людям " , были обращения в городской молодежный совет по поводу продления 14-й маршрута трамвая до Запорожского цирка, - рассказала депутат Катерина Романенко. - На то время он ходил от остановки " Автострада " в Шевченковском районе города до площади Свободы. Таким образом, говоря о молодежи, это было удобно лишь для студентов двух университетов. Для решения этого вопроса объединили силы все общественные организации, были обращения к предприятиям с просьбой поддержать решение вопроса, потому что это действительно в интересах молодежи нашего города. Теперь с Шевченковского района доехать в центр города можно без пересадок.Привлекались эксперты из Винницы, и даже эксперт с США принимала участие в обсуждении. С декабря в тестовом режиме трамвай ездит уже по новому маршруту, он официально утвержден и будет действовать на постоянной основе.Сергей Ильченко также подчеркнул, что инициатива по внедрению в Запорожье 3G исходила также от молодежного горсовета. Теперь же транспортная комиссия займется проработкой вопроса внедрения электронного билета для проезда в городском транспорте.