Шесть очень ценных книг передал в областную научную универсальную библиотеку профессор, доктор исторических наук, давний друг этого учреждения культуры Арнольд Сокульський.
Библиотекари отдела краеведения с благодарностью приняли такие книги: Гуслистий К. Нариси з історії України. Визвольна боротьба українського народу проти шляхетської польщі в др. пол. XVI і в пер. пол. XVII ст. (вид-во АН УРСР, 1941); Каманина И. Очерк гетьманства Петра Сагайдачнаго (Типографія М. М. Фиха, 1901, копия); Клибанов А. Меннониты (ОГИЗ, 1931); Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии. В.7 (Екатеринослав, типограф. губерн. земства, 1911, копия); Марченко, М. Українська історіографія: з давніх часів до середини ХІХ ст. (вид-во Київ. університету, 1959); Сборник статей Екатеринославского научнаго общества по изученію края (Екатеринослав, типограф. губерн. земства, 1905).
Когда-то эти издания Арнольду Леонидовичу подарила жена известного краеведа, журналиста Николая Киценко. На страницах есть надписи, сделанные рукой Николая Петровича, который заботился о возрождении историко-культурного наследия и духовности, провозглашении Хортицы заповедником.
Подаренные документы станут изюминкой "рідкісного краєзнавчого фонду", сообщает сайт библиотеки.
Библиотекари отдела краеведения с благодарностью приняли такие книги: Гуслистий К. Нариси з історії України. Визвольна боротьба українського народу проти шляхетської польщі в др. пол. XVI і в пер. пол. XVII ст. (вид-во АН УРСР, 1941); Каманина И. Очерк гетьманства Петра Сагайдачнаго (Типографія М. М. Фиха, 1901, копия); Клибанов А. Меннониты (ОГИЗ, 1931); Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии. В.7 (Екатеринослав, типограф. губерн. земства, 1911, копия); Марченко, М. Українська історіографія: з давніх часів до середини ХІХ ст. (вид-во Київ. університету, 1959); Сборник статей Екатеринославского научнаго общества по изученію края (Екатеринослав, типограф. губерн. земства, 1905).
Когда-то эти издания Арнольду Леонидовичу подарила жена известного краеведа, журналиста Николая Киценко. На страницах есть надписи, сделанные рукой Николая Петровича, который заботился о возрождении историко-культурного наследия и духовности, провозглашении Хортицы заповедником.
Подаренные документы станут изюминкой "рідкісного краєзнавчого фонду", сообщает сайт библиотеки.
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