





- Это впечатления детей от зимы, от каникул, работы передают прекрасное настроение их авторов,- рассказала "Индустриалке" заведующая отделом искусств библиотеки Елена Савкина. - На открытии выставки директор детской художественной школы Александр Семенович Жолудь вручал юным художникам дипломы победителей конкурса.А сами участники выставки на ее открытии с удовольствием фотографировались на фоне своих работ, делали селфи.Более 60 живописных и графических работ маленьких художников показывают зиму сказочную, праздничную и фантастическую. Дети рисуют заснеженный город с натуры, делятся мечтами, придумывают сказочных персонажей, щедро делятся впечатлениями от заснеженной природы и города. Для многих маленьких художников это первая в жизни выставка.Запорожской детской художественной школе больше полвека, уже было 54 выпуска, около трех тысяч юношей и девушек получили свидетельства о ее окончании. Каждый год учащиеся и преподаватели принимают участие в более чем 20 конкурсах детского творчества, в выставках, пленерах, фестивалях изобразительного и декоративного искусства. В нынешнем учебном году это уже шестая для выставка юных художников.Фото: Александр Прилепа