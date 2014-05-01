Завтра, 10 февраля, в отделе искусств Запорожской областной универсальной научной библиотеки имени Горького состоится мастер-класс Алены Снегиревой, во время которого желающие смогут изготовить открытку-валентинку "Петриковское сердце".
Как рассказала "Индустриалке" заведующая отделом искусств Елена Савкина, Алена ведет студию, где обучает петриковской росписи как взрослых, так и детей.
- И уже не один выпуск был, - говорит Елена. - У нас уже состоялись две выставки работ ее учеников. У Алены необычный взгляд на петриковскую роспись, она, можно сказать, привносит в нее запорожский колорит.
Мастер-класс бесплатный, нужно оплатить только стоимость материалов — 30 грн.
На сегодня уже изъявили желание научиться изготавливать "Петриковское сердце" около десятка запорожцев. Предварительно можно записаться по телефону 787-53-51 (отдел искусств).
Где и когда
10 февраля, в 14 часов, в отделе искусств (6 этаж)
Фото: Диана Семенова
Как рассказала "Индустриалке" заведующая отделом искусств Елена Савкина, Алена ведет студию, где обучает петриковской росписи как взрослых, так и детей.
- И уже не один выпуск был, - говорит Елена. - У нас уже состоялись две выставки работ ее учеников. У Алены необычный взгляд на петриковскую роспись, она, можно сказать, привносит в нее запорожский колорит.
Мастер-класс бесплатный, нужно оплатить только стоимость материалов — 30 грн.
На сегодня уже изъявили желание научиться изготавливать "Петриковское сердце" около десятка запорожцев. Предварительно можно записаться по телефону 787-53-51 (отдел искусств).
Где и когда
10 февраля, в 14 часов, в отделе искусств (6 этаж)
Фото: Диана Семенова
- Просмотров: 127
Похожие новости