В Запорожье на подъезде к дороге, ведущей на мост Преображенского, произошло ДТП.
На перекрестке столкнулись "ВАЗ" и "Шкода". Вероятно, авария произошла из-за того, что кто-то из водителей проехал на запрещающий сигнал светофора. Точную причину ДТП установит следствие.
Как сообщили "Индустриалке" в пресс-службе патрульной полиции Запорожья, обоих водителей доставили в больницу. Пассажиров в салонах авто не было.
Как писала "Индустриалка", в спальном районе Запорожья машина сбила пьяного пешехода.
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На перекрестке столкнулись "ВАЗ" и "Шкода". Вероятно, авария произошла из-за того, что кто-то из водителей проехал на запрещающий сигнал светофора. Точную причину ДТП установит следствие.
Как сообщили "Индустриалке" в пресс-службе патрульной полиции Запорожья, обоих водителей доставили в больницу. Пассажиров в салонах авто не было.
Как писала "Индустриалка", в спальном районе Запорожья машина сбила пьяного пешехода.
Читайте также: В Запорожье машина сбила маму с детьми.
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