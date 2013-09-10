Международное удостоверение водителя выдается на месте, без сдачи экзаменов на основании национального удостоверения водителя, сроком действия на 3 года, но не более срока действия национального удостоверения водителя. Стоимость услуги составит – 34 грн 16 коп.Региональный сервисный центр МВД в Запорожской области находится по улице Независимой Украины,57 (Информационный центр:(061)224-30-04).Территориальные сервисные центры в Запорожье работают по адресам: улю Музыкальная,2а (т. 96-32-11), ул. Крепостная, 2в (787-39-95)- предъявить оригинал удостоверения водителя администратору на месте;- паспорт гражданина Украины;- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;- фотография размером 3,5х4,5 см на матовой бумаге.Адреса всех сервисных центров есть на сайте МВД hsc.gov.ua в разделе " Контакты " .Национальное водительское удостоверение, на основании которого было выдано международное, не изымается. После проверки представленных документов должностное лицо ТСЦ МВД сразу возвращает заявителю национальное удостоверение водителя, паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу.Выдача (обмен) международного удостоверения водителя осуществляется без сдачи экзаменов.Международное удостоверение водителя без наличия национального не является действительным.Стоимость услуги – 26 гривенСтоимость бланочной продукции составляет 8, 16 грн.Услуга предоставляется на месте.- лишения права управления транспортным средством;- лицо находится в розыске;- водительское удостоверение находится в розыске;- установление факта подделки национального удостоверения водителя;- окончания срока действия национального удостоверения водителя на дату получения международного удостоверения водителя;- несоответствие персональных данных заявителя.Если при проведении проверки представленных лицами документов будет установлено, что лица лишенные права управления транспортными средствами, национальное удостоверение водителя должностными лицами не возвращается, а направляется к ТСЦ МВД по месту жительства лица на хранение до окончания срока такого лишения, о чем информируется соответствующий территориальный орган Национальной полиции.