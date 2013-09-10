С 9 февраля в территориальных сервисных центрах МВД можно будет получить международное водительское удостоверение.
Международное удостоверение водителя выдается на месте, без сдачи экзаменов на основании национального удостоверения водителя, сроком действия на 3 года, но не более срока действия национального удостоверения водителя. Стоимость услуги составит – 34 грн 16 коп.
Региональный сервисный центр МВД в Запорожской области находится по улице Независимой Украины,57 (Информационный центр:(061)224-30-04).
Территориальные сервисные центры в Запорожье работают по адресам: улю Музыкальная,2а (т. 96-32-11), ул. Крепостная, 2в (787-39-95)
Для получения (обмена) международного водительского удостоверения необходимо обратиться в удобный по месту расположения территориальный сервисный центр МВД со следующими документами:
- предъявить оригинал удостоверения водителя администратору на месте;
- паспорт гражданина Украины;
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- фотография размером 3,5х4,5 см на матовой бумаге.
Адреса всех сервисных центров есть на сайте МВД hsc.gov.ua в разделе "Контакты".
Национальное водительское удостоверение, на основании которого было выдано международное, не изымается. После проверки представленных документов должностное лицо ТСЦ МВД сразу возвращает заявителю национальное удостоверение водителя, паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
Выдача (обмен) международного удостоверения водителя осуществляется без сдачи экзаменов.
Международное удостоверение водителя без наличия национального не является действительным.
Стоимость всей услуги:
Стоимость услуги – 26 гривен
Стоимость бланочной продукции составляет 8, 16 грн.
Услуга предоставляется на месте.
Основание для отказа в предоставлении услуги:
- лишения права управления транспортным средством;
- лицо находится в розыске;
- водительское удостоверение находится в розыске;
- установление факта подделки национального удостоверения водителя;
- окончания срока действия национального удостоверения водителя на дату получения международного удостоверения водителя;
- несоответствие персональных данных заявителя.
Если при проведении проверки представленных лицами документов будет установлено, что лица лишенные права управления транспортными средствами, национальное удостоверение водителя должностными лицами не возвращается, а направляется к ТСЦ МВД по месту жительства лица на хранение до окончания срока такого лишения, о чем информируется соответствующий территориальный орган Национальной полиции.
Международное удостоверение водителя выдается на месте, без сдачи экзаменов на основании национального удостоверения водителя, сроком действия на 3 года, но не более срока действия национального удостоверения водителя. Стоимость услуги составит – 34 грн 16 коп.
Региональный сервисный центр МВД в Запорожской области находится по улице Независимой Украины,57 (Информационный центр:(061)224-30-04).
Территориальные сервисные центры в Запорожье работают по адресам: улю Музыкальная,2а (т. 96-32-11), ул. Крепостная, 2в (787-39-95)
Для получения (обмена) международного водительского удостоверения необходимо обратиться в удобный по месту расположения территориальный сервисный центр МВД со следующими документами:
- предъявить оригинал удостоверения водителя администратору на месте;
- паспорт гражданина Украины;
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- фотография размером 3,5х4,5 см на матовой бумаге.
Адреса всех сервисных центров есть на сайте МВД hsc.gov.ua в разделе "Контакты".
Национальное водительское удостоверение, на основании которого было выдано международное, не изымается. После проверки представленных документов должностное лицо ТСЦ МВД сразу возвращает заявителю национальное удостоверение водителя, паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
Выдача (обмен) международного удостоверения водителя осуществляется без сдачи экзаменов.
Международное удостоверение водителя без наличия национального не является действительным.
Стоимость всей услуги:
Стоимость услуги – 26 гривен
Стоимость бланочной продукции составляет 8, 16 грн.
Услуга предоставляется на месте.
Основание для отказа в предоставлении услуги:
- лишения права управления транспортным средством;
- лицо находится в розыске;
- водительское удостоверение находится в розыске;
- установление факта подделки национального удостоверения водителя;
- окончания срока действия национального удостоверения водителя на дату получения международного удостоверения водителя;
- несоответствие персональных данных заявителя.
Если при проведении проверки представленных лицами документов будет установлено, что лица лишенные права управления транспортными средствами, национальное удостоверение водителя должностными лицами не возвращается, а направляется к ТСЦ МВД по месту жительства лица на хранение до окончания срока такого лишения, о чем информируется соответствующий территориальный орган Национальной полиции.
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