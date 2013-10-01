В этом году турниру исполняется шестнадцать лет. Впервые соревнования прошли в 2002 году в Гуляйполе, с тех пор успели " переехать " в Запорожье и вырасти до уровня международных.В этом году на " Кубок Водолея " приехали 44 команды из 17 городов Украины. А медали разыграют в четырех возрастных категориях - 45+, 50+, 60+ ,65+ мужские команды, и в трех - 35+, 45+, 50+ женские команды. Среди участников турнира - мастера спорта, призеры Чемпионатов мира и Европы, обладатели Кубка Украины.Запорожье представляют титулованные хозяева, из одноименного СК " Запорожье " . Ветераны этого клуба, под руководством организатора " Кубка Водолея " Игоря Бирюкова, являются чемпионами мира (Финляндия, 2004), победителями Всемирных Игр ветеранов (Австралия, 2009), а в 2013 году в Турине (Италия) - две мужские команды клуба 55+ и 60+ завоевали золотые медали всемирных Игр Мастеров.Игры 16-го " Кубка Водолея " стартовали в СК " Мотор Сич " сегодня. Торжественное открытие соревнований запланировано на 10-е февраля, в 12.00. А финалы пройдут в субботу, 11 февраля.