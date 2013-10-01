Сегодня в Запорожье начался один из самых престижных турниров по волейболу среди ветеранов – "Кубок Водолея".
В этом году турниру исполняется шестнадцать лет. Впервые соревнования прошли в 2002 году в Гуляйполе, с тех пор успели "переехать" в Запорожье и вырасти до уровня международных.
В этом году на "Кубок Водолея" приехали 44 команды из 17 городов Украины. А медали разыграют в четырех возрастных категориях - 45+, 50+, 60+ ,65+ мужские команды, и в трех - 35+, 45+, 50+ женские команды. Среди участников турнира - мастера спорта, призеры Чемпионатов мира и Европы, обладатели Кубка Украины.
Запорожье представляют титулованные хозяева, из одноименного СК "Запорожье". Ветераны этого клуба, под руководством организатора "Кубка Водолея" Игоря Бирюкова, являются чемпионами мира (Финляндия, 2004), победителями Всемирных Игр ветеранов (Австралия, 2009), а в 2013 году в Турине (Италия) - две мужские команды клуба 55+ и 60+ завоевали золотые медали всемирных Игр Мастеров.
Игры 16-го "Кубка Водолея" стартовали в СК "Мотор Сич" сегодня. Торжественное открытие соревнований запланировано на 10-е февраля, в 12.00. А финалы пройдут в субботу, 11 февраля.
Автор: Ирина Гейм
В этом году турниру исполняется шестнадцать лет. Впервые соревнования прошли в 2002 году в Гуляйполе, с тех пор успели "переехать" в Запорожье и вырасти до уровня международных.
В этом году на "Кубок Водолея" приехали 44 команды из 17 городов Украины. А медали разыграют в четырех возрастных категориях - 45+, 50+, 60+ ,65+ мужские команды, и в трех - 35+, 45+, 50+ женские команды. Среди участников турнира - мастера спорта, призеры Чемпионатов мира и Европы, обладатели Кубка Украины.
Запорожье представляют титулованные хозяева, из одноименного СК "Запорожье". Ветераны этого клуба, под руководством организатора "Кубка Водолея" Игоря Бирюкова, являются чемпионами мира (Финляндия, 2004), победителями Всемирных Игр ветеранов (Австралия, 2009), а в 2013 году в Турине (Италия) - две мужские команды клуба 55+ и 60+ завоевали золотые медали всемирных Игр Мастеров.
Игры 16-го "Кубка Водолея" стартовали в СК "Мотор Сич" сегодня. Торжественное открытие соревнований запланировано на 10-е февраля, в 12.00. А финалы пройдут в субботу, 11 февраля.
Автор: Ирина Гейм
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