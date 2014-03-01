Главный лесничий ГП "Запорожское лесоохотничье хозяйство" погорел на взятке в размере более 50 тыс. грн.
Такой "откат" он требовал от предпринимателя за продажу 300 кубометров древесины. После получения взятки предприимчивого лесничего задержали сотрудники управления защиты экономики в Запорожской области вместе со следователями военной прокуратуры Запорожского гарнизона.
- Предприниматель закупал древесину, после чего планировал ее продать воинской части Национальной гвардии, - рассказал "Индустриалке" военный прокурор Запорожского гарнизона Андрей Великсар. - Нацгвардия к этому не причастна. Бюджетные деньги не пострадали.
По его словам, буквально на днях Орджоникидзевский районный суд вынес приговор 26-летнему лесничему. Мужчину признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины.
Молодого человека ожидает наказание в виде штрафа в размере 25,5 тыс. грн с с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на два года.
Такой "откат" он требовал от предпринимателя за продажу 300 кубометров древесины. После получения взятки предприимчивого лесничего задержали сотрудники управления защиты экономики в Запорожской области вместе со следователями военной прокуратуры Запорожского гарнизона.
- Предприниматель закупал древесину, после чего планировал ее продать воинской части Национальной гвардии, - рассказал "Индустриалке" военный прокурор Запорожского гарнизона Андрей Великсар. - Нацгвардия к этому не причастна. Бюджетные деньги не пострадали.
По его словам, буквально на днях Орджоникидзевский районный суд вынес приговор 26-летнему лесничему. Мужчину признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины.
Молодого человека ожидает наказание в виде штрафа в размере 25,5 тыс. грн с с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на два года.
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