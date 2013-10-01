Участие в первенстве принимает около 800 спортсменов из 25 стран мира, которые в течение четырех соревновательных дней разыграют медали в трех возрастных категориях (кадеты, юниоры и взрослые), а также определят сильнейших в командном зачете.В первый день клубного чемпионата в соревнованиях кадетов бронзу завоевал Илья Пикуз. В весе до 45 кг запорожец пров е л два ярких поединка, одержав в обоих уверенные победы. Лишь в полуфинале Илья проиграл земляку со сч е том 11-9, и занял третье место.В весе до 73 кг среди юниоров Владислав Коротких в упорной борьбе одолел спортсмена из Турции 12:11, а в полуфинале уступил спортсмену из Азербайджана завоевал бронзовую медаль.В соревнованиях мужчин еще одну бронзу " выковал " для Запорожья Тарас Мальченко. В весовой категории до 54 кг воспитанник Андрея Яковлева в первом бою выиграл у представителя Турции 10:6, во втором поединке одолел представителя Азербайджана 16:10. И лишь в финале проиграл за золото представителю Азербайджана 17:13, заняв таким образом третье место.Пятыми в своих возрастных и весовых категориях стали Александр Оганов (кадеты, до 37 кг), Владислав Площадный (кадеты, до 53 кг).Сегодня в Белеке проходит заключительный день Клубного Чемпионата Европы, ожидаем что копилка запорожских тхэквондистов пополнится новыми наградами.