В Турецком Белеке продолжают открывать новый сезон лучшие тхэквондисты Европы. Следом за участниками детского первенства континента на даянги вышли старшие тхэквондисты, чтоб поспорить за медали клубного чемпионата Европы.
Участие в первенстве принимает около 800 спортсменов из 25 стран мира, которые в течение четырех соревновательных дней разыграют медали в трех возрастных категориях (кадеты, юниоры и взрослые), а также определят сильнейших в командном зачете.
В первый день клубного чемпионата в соревнованиях кадетов бронзу завоевал Илья Пикуз. В весе до 45 кг запорожец провел два ярких поединка, одержав в обоих уверенные победы. Лишь в полуфинале Илья проиграл земляку со счетом 11-9, и занял третье место.
В весе до 73 кг среди юниоров Владислав Коротких в упорной борьбе одолел спортсмена из Турции 12:11, а в полуфинале уступил спортсмену из Азербайджана завоевал бронзовую медаль.
В соревнованиях мужчин еще одну бронзу "выковал" для Запорожья Тарас Мальченко. В весовой категории до 54 кг воспитанник Андрея Яковлева в первом бою выиграл у представителя Турции 10:6, во втором поединке одолел представителя Азербайджана 16:10. И лишь в финале проиграл за золото представителю Азербайджана 17:13, заняв таким образом третье место.
Пятыми в своих возрастных и весовых категориях стали Александр Оганов (кадеты, до 37 кг), Владислав Площадный (кадеты, до 53 кг).
Сегодня в Белеке проходит заключительный день Клубного Чемпионата Европы, ожидаем что копилка запорожских тхэквондистов пополнится новыми наградами.
Автор: Ирина Гейм
Участие в первенстве принимает около 800 спортсменов из 25 стран мира, которые в течение четырех соревновательных дней разыграют медали в трех возрастных категориях (кадеты, юниоры и взрослые), а также определят сильнейших в командном зачете.
В первый день клубного чемпионата в соревнованиях кадетов бронзу завоевал Илья Пикуз. В весе до 45 кг запорожец провел два ярких поединка, одержав в обоих уверенные победы. Лишь в полуфинале Илья проиграл земляку со счетом 11-9, и занял третье место.
В весе до 73 кг среди юниоров Владислав Коротких в упорной борьбе одолел спортсмена из Турции 12:11, а в полуфинале уступил спортсмену из Азербайджана завоевал бронзовую медаль.
В соревнованиях мужчин еще одну бронзу "выковал" для Запорожья Тарас Мальченко. В весовой категории до 54 кг воспитанник Андрея Яковлева в первом бою выиграл у представителя Турции 10:6, во втором поединке одолел представителя Азербайджана 16:10. И лишь в финале проиграл за золото представителю Азербайджана 17:13, заняв таким образом третье место.
Пятыми в своих возрастных и весовых категориях стали Александр Оганов (кадеты, до 37 кг), Владислав Площадный (кадеты, до 53 кг).
Сегодня в Белеке проходит заключительный день Клубного Чемпионата Европы, ожидаем что копилка запорожских тхэквондистов пополнится новыми наградами.
Автор: Ирина Гейм
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