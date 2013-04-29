В Запорожье состоялась встреча генерального директора концерна "Городские тепловые сети" Александра Грека и других руководителей концерна с представителями некоторых ОСМД, а также общественных организаций, представляющих объединения совладельцев многоквартирных домов.
Главной темой обсуждения стали вопросы предоставления услуг по обслуживанию внутридомовых инженерных сетей, регулирования подачи тепловой энергии в многоэтажные жилые дома, принадлежности транзитных трубопроводов тепловых сетей, которые проходят через дома ОСМД.
Достигнута договоренность составить перечень работ по обслуживанию внутридомовых инженерных сетей, которые в домах ОСМД могут выполнять специалисты концерна "Городские тепловые сети". Также принято решение рассмотреть возможность передачи транзитных трубопроводов, проходящих через дома ОСМД, на баланс концерна "Городские тепловые сети", сообщает сайт мэрии.
Главной темой обсуждения стали вопросы предоставления услуг по обслуживанию внутридомовых инженерных сетей, регулирования подачи тепловой энергии в многоэтажные жилые дома, принадлежности транзитных трубопроводов тепловых сетей, которые проходят через дома ОСМД.
Достигнута договоренность составить перечень работ по обслуживанию внутридомовых инженерных сетей, которые в домах ОСМД могут выполнять специалисты концерна "Городские тепловые сети". Также принято решение рассмотреть возможность передачи транзитных трубопроводов, проходящих через дома ОСМД, на баланс концерна "Городские тепловые сети", сообщает сайт мэрии.
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