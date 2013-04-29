Главной темой обсуждения стали вопросы предоставления услуг по обслуживанию внутридомовых инженерных сетей, регулирования подачи тепловой энергии в многоэтажные жилые дома, принадлежности транзитных трубопроводов тепловых сетей, которые проходят через дома ОСМД.Достигнута договор е нность составить перечень работ по обслуживанию внутридомовых инженерных сетей, которые в домах ОСМД могут выполнять специалисты концерна " Городские тепловые сети " . Также принято решение рассмотреть возможность передачи транзитных трубопроводов, проходящих через дома ОСМД, на баланс концерна " Городские тепловые сети " , сообщает сайт мэрии.