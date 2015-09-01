Маленькая лиса фенек с большими ушами живет в бердянском зоопарке "Сафари".
Этот уникальный вид лисы известен своими необычно большими ушами, которые служат ей для рассеивания высокой температуры. Хотя это самая маленькая из всех лис в мире, ее уши являются самыми большими относительно размера тела. Разновидность классифицируется, как “Маленький дикий/экзотический лис”. Сообщается на страничке зоопарка в социальной сети.
Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов считает, что это единственный вид лисы, который может жить в домашних условиях, поэтому очень многие люди заводят себе в дом такое экзотическое животное.
На вид лисичка чем-то похожа на маленьких собачек только с огромными ушами и нрав у нее все-таки более дикий.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье по Хортице гуляет выводок диких кабанов
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Фото: соцсети
Этот уникальный вид лисы известен своими необычно большими ушами, которые служат ей для рассеивания высокой температуры. Хотя это самая маленькая из всех лис в мире, ее уши являются самыми большими относительно размера тела. Разновидность классифицируется, как “Маленький дикий/экзотический лис”. Сообщается на страничке зоопарка в социальной сети.
Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов считает, что это единственный вид лисы, который может жить в домашних условиях, поэтому очень многие люди заводят себе в дом такое экзотическое животное.
На вид лисичка чем-то похожа на маленьких собачек только с огромными ушами и нрав у нее все-таки более дикий.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье по Хортице гуляет выводок диких кабанов
Читайте также: В Запорожской области поселилась медведица-блондинка с янтарными глазами
Фото: соцсети
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