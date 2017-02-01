Во время патрулирования улицы Правды внимание полицейских привлек автомобиль, который двигался с нерабочим габаритным фонарем.
Остановив водителя, патрульные заметили, что мужчина находится под воздействием наркотиков. На вопрос, есть ли у него при себе наркотические вещества, он честно признался, что в кармане лежит вещество, которое он недавно принимал.
На место происшествия прибили следователи, которые забрали у мужчины металлическую коробочку с бумажными пакетиками с белым кристаллическим порошком внутри.
Задержанного отвезли на освидетельствование в больницу, где врачи определили, что он находится под воздействием метамфетамина.
Мужчину отстранили от вождения, а автомобиль передали трезвому водителю, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье на улице нервный мужчина наркотики запивал пивом
Остановив водителя, патрульные заметили, что мужчина находится под воздействием наркотиков. На вопрос, есть ли у него при себе наркотические вещества, он честно признался, что в кармане лежит вещество, которое он недавно принимал.
На место происшествия прибили следователи, которые забрали у мужчины металлическую коробочку с бумажными пакетиками с белым кристаллическим порошком внутри.
Задержанного отвезли на освидетельствование в больницу, где врачи определили, что он находится под воздействием метамфетамина.
Мужчину отстранили от вождения, а автомобиль передали трезвому водителю, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье на улице нервный мужчина наркотики запивал пивом
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