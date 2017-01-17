В Запорожье прошел конкурс патриотической песни "Украина – это мы". Среди участников – дети, подростки и молодежь от 7 до 23 лет.
Свое мастерство вокала демонстрировали 130 участников.
Среди конкурсантов – воспитанники Центра детского и юношеского творчества Шевченковского, Александровского, Заводского и Хортицкого районов.
По результатам конкурса, дипломом лауреата I степени были награждены старшая и средняя группы студии эстрадного вокала "Акцент" (Шевченковский район), ансамбль современной украинской песни "Лилея" Центра детского и юношеского творчества Александровского района и солистка студии вокального мастерства "Звонкие голоса" Владислава Приходько, сообщает сайт мэрии.
Свое мастерство вокала демонстрировали 130 участников.
Среди конкурсантов – воспитанники Центра детского и юношеского творчества Шевченковского, Александровского, Заводского и Хортицкого районов.
По результатам конкурса, дипломом лауреата I степени были награждены старшая и средняя группы студии эстрадного вокала "Акцент" (Шевченковский район), ансамбль современной украинской песни "Лилея" Центра детского и юношеского творчества Александровского района и солистка студии вокального мастерства "Звонкие голоса" Владислава Приходько, сообщает сайт мэрии.
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