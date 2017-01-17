Также проводятся мероприятия, ориентированные на изучение истории, культуры, традиций своего народа.В Центре детского и юношеского творчества Заводского района прошел конкурс чтецов " Родной язык - украинский " . Юные конкурсанты представили на суд жюри произведения в жанре поэзии и прозы разноплановой тематики. Звучали лирические, философские, юмористические, патриотические произведения. Победителями стали Елизавета Козюк, Диана Ходырева, Валентина Шайтанова и Виктория Балабанова.Также воспитанники Центра детского и юношеского творчества встретились с военными, которые принимали участи в антитеррористической операции на востоке Украины. Капитан 54-й ОМБР Александр Пастушенко и сержант 72-й ОМБР Игорь Турупенко рассказали о солдатских буднях и ответили на вопросы школьников. Во время встречи участники творческих коллективов читали стихи об Украине, исполняли патриотические песни, играли на музыкальных инструментах. На память о встрече учащиеся подарили военным сувениры с украинской символикой, сообщает сайт мэрии.