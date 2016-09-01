Гороскоп на 13 – 19 февраля.

На работе нежелательно конфликтовать с окружающими, однако и защита своих интересов не помешает. Не пропустите интересной информации, постарайтесь ничего не упустить и не перепутать. В выходные вероятна определенная напряженность в отношениях с друзьями.У вас накопилось немало проблем, которые необходимо решить в ближайшее время. Не подпускайте к себе внезапно нахлынувшую тоску и уныние. Можете обратиться с просьбой к начальству. В выходные пригласите к себе друзей или родственников.Наилучших результатов вы можете добиться в работе. Общение с влиятельным знакомым существенно улучшит ход ваших дел. Какая-то важная и необходимая для вас информация поступит от друзей. В выходные постарайтесь не принимать участия в закулисных интригах.Предлагайте свои идеи, планы и проекты, они реалистичны, а значит, скоро воплотятся в жизнь. Откройте для себя что-то новое, и вы почувствуете, что в чем-то стали мудрее. Вероятны резкие перепады настроения, хотя особых причин для этого не предвидится.Не слишком доверяйте советам доброжелателей, больше полагайтесь на себя. Необходимо завершить начатые дела, оставшись недоделанными, они могут повиснуть мертвым грузом надолго. В выходные постарайтесь больше времени проводить с близкими людьми.Успехи и достижения - это весьма похвально, но пришло время двигаться вперед, к новому, хотя и сложному. Вспомните о своих родственниках, время для возобновления отношений. Приятные события могут произойти с вашими детьми в выходные. Постарайтесь быть рядом.Сделайте решительный шаг вперед, и вы почувствуете долгожданное облегчение и уверенность в собственных силах. Увеличьте число контактов и полезных деловых встреч. Можете обрести надежных союзников в важном деле, если проявите свой дипломатический талант.Наступает удачное время для работы и творчества. Вероятно получение прибыли. Окружающая действительность будет, как зеркало, отражать ваше настроение, так что чаще улыбайтесь. В выходные вспомните о друзьях, с которыми давно не встречались.остарайтесь избегать разговоров и споров с окружающими. Возможно появление незначительных трудностей, которые коснутся вашей работы. Но вы все преодолеете. Не пугайтесь возможных изменений в своей жизни. Что ни делается - все к лучшему.Работы много, как никогда, но вас это не пугает. За трудолюбие и упорство получите соответствующее вознаграждение. Наступил ответственный период для профессионального роста и связанных с ним служебных и материальных достижений.Будете вынашивать важные планы, которые пока будет сложно реализовать. Решение спорного вопроса лучше отложить. Не полагайтесь на советы друзей, они могут сбить вас с толку. А вот оптимизм и уверенность сделают то, чего вы бы не добились никакими ухищрениями.Вы можете совершить почти невозможное, но стоит призадуматься, нужно ли это делать... Чтобы достичь позитивных результатов, все важные дела необходимо соответственно распланировать. Окружающие люди будут вызывать симпатию, помогать и поддерживать вас.