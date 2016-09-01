Гороскоп на 13 – 19 февраля.
ОВЕН (21.03-20.04). На работе нежелательно конфликтовать с окружающими, однако и защита своих интересов не помешает. Не пропустите интересной информации, постарайтесь ничего не упустить и не перепутать. В выходные вероятна определенная напряженность в отношениях с друзьями.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас накопилось немало проблем, которые необходимо решить в ближайшее время. Не подпускайте к себе внезапно нахлынувшую тоску и уныние. Можете обратиться с просьбой к начальству. В выходные пригласите к себе друзей или родственников.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Наилучших результатов вы можете добиться в работе. Общение с влиятельным знакомым существенно улучшит ход ваших дел. Какая-то важная и необходимая для вас информация поступит от друзей. В выходные постарайтесь не принимать участия в закулисных интригах.
РАК (22.06-23.07). Предлагайте свои идеи, планы и проекты, они реалистичны, а значит, скоро воплотятся в жизнь. Откройте для себя что-то новое, и вы почувствуете, что в чем-то стали мудрее. Вероятны резкие перепады настроения, хотя особых причин для этого не предвидится.
ЛЕВ (24.07-23.08). Не слишком доверяйте советам доброжелателей, больше полагайтесь на себя. Необходимо завершить начатые дела, оставшись недоделанными, они могут повиснуть мертвым грузом надолго. В выходные постарайтесь больше времени проводить с близкими людьми.
ДЕВА (24.08-23.09).
Успехи и достижения - это весьма похвально, но пришло время двигаться вперед, к новому, хотя и сложному. Вспомните о своих родственниках, время для возобновления отношений. Приятные события могут произойти с вашими детьми в выходные. Постарайтесь быть рядом.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Сделайте решительный шаг вперед, и вы почувствуете долгожданное облегчение и уверенность в собственных силах. Увеличьте число контактов и полезных деловых встреч. Можете обрести надежных союзников в важном деле, если проявите свой дипломатический талант.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Наступает удачное время для работы и творчества. Вероятно получение прибыли. Окружающая действительность будет, как зеркало, отражать ваше настроение, так что чаще улыбайтесь. В выходные вспомните о друзьях, с которыми давно не встречались.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). остарайтесь избегать разговоров и споров с окружающими. Возможно появление незначительных трудностей, которые коснутся вашей работы. Но вы все преодолеете. Не пугайтесь возможных изменений в своей жизни. Что ни делается - все к лучшему.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Работы много, как никогда, но вас это не пугает. За трудолюбие и упорство получите соответствующее вознаграждение. Наступил ответственный период для профессионального роста и связанных с ним служебных и материальных достижений.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Будете вынашивать важные планы, которые пока будет сложно реализовать. Решение спорного вопроса лучше отложить. Не полагайтесь на советы друзей, они могут сбить вас с толку. А вот оптимизм и уверенность сделают то, чего вы бы не добились никакими ухищрениями.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете совершить почти невозможное, но стоит призадуматься, нужно ли это делать... Чтобы достичь позитивных результатов, все важные дела необходимо соответственно распланировать. Окружающие люди будут вызывать симпатию, помогать и поддерживать вас.
- Просмотров: 271
Похожие новости